30/04/2025 02:30:00

Un progetto sulla carta, un risultato diverso nella realtà. Non c'è pace per la nuova piazza Mameli, a Marsala.

Nelle immagini del progetto originario, era previsto un gradino con annesso scivolo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, realizzato in continuità con la nuova pavimentazione in marmo. Ma, come mostrano le foto scattate sul posto, il collegamento con la strada è stato invece realizzato tramite un semplice scivolo in cemento, un po' raffazzonato e poco in linea con il resto della piazza riqualificata.

Non solo. A margine della corsia stradale è stato posizionato un cassonetto della spazzatura che rappresenta un serio pericolo per gli automobilisti provenienti da via dei Mille. La sua collocazione rischia infatti di limitare la visuale e causare incidenti.