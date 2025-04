30/04/2025 09:07:00

Ecco di cosa parliamo nella puntata di Buongiorno24 del 30 aprile 2025 in diretta streaming su Tp24 e RMC 101:

Catania, spara per fermare una rissa e uccide il figlio

Tragedia in una festa di compleanno nel Catanese. Un padre spara in aria per fermare una rissa scoppiata durante la serata, ma nella successiva colluttazione parte un colpo accidentale che uccide il figlio. L'uomo è stato fermato dai carabinieri, sotto shock l'intera comunità.

Monreale in piazza per Massimo, Salvo e Andrea: “Vogliamo giustizia”

Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera alla fiaccolata in memoria di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, uccisi a Monreale nella notte tra sabato e domenica. Una manifestazione commossa che chiede verità e giustizia. Intanto, Salvatore Calvaruso, il 19enne arrestato per la sparatoria, ha confessato di aver sparato, sostenendo di essersi difeso dall'aggressione. Proseguono le indagini per individuare i complici.

Arrestato l’avvocato Antonio Messina, nuovo colpo alla mafia trapanese

Nuovo colpo alla mafia della provincia di Trapani: i carabinieri del ROS hanno arrestato Antonio Messina, avvocato di 79 anni, coinvolto da decenni in importanti vicende giudiziarie. L'accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa.

Mazara in lutto per Leonardo Titone. Polemiche per il video dei politici che festeggiano

Mentre Mazara del Vallo si prepara a dare oggi l’ultimo saluto a Leonardo Titone, il 15enne morto sabato scorso dopo la caduta da un tetto, fa discutere il video (ora rimosso) che mostra il vicesindaco Vito Bilardello e il consigliere Francesco Foggia festeggiare la vittoria elettorale alla Provincia. Il comportamento è stato giudicato inopportuno e irrispettoso dalla comunità mazarese.

Trapani, ex vescopato e diocesi accusati di danno erariale da 403 mila euro

La procura della Corte dei Conti contesta all'ex vescovo di Trapani Francesco Miccichè e alla diocesi stessa un presunto danno erariale da oltre 400 mila euro, derivanti dall'uso improprio dei fondi dell'8 per mille della Chiesa cattolica tra il 2007 e il 2012.