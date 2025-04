Borghi dei Tesori Fest: la Sicilia segreta si svela nei prossimi due weekend

30/04/2025 15:29:00

Dopo la pausa dello scorso fine settimana in segno di rispetto per il lutto nazionale per la scomparsa del Papa, il Borghi dei Tesori Fest riprende il suo viaggio alla scoperta della Sicilia più autentica, con un ricco programma distribuito su due weekend: sabato 3 e domenica 4 maggio, e poi sabato 10 e domenica 11 maggio, quando si concluderà la quinta edizione della manifestazione.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Le Vie dei Tesori in collaborazione con l’associazione Borghi dei Tesori e i Comuni partecipanti, abbraccia 35 borghi in tutte le nove province siciliane. Un vero e proprio “passaggio di testimone” che consente di esplorare luoghi spesso fuori dalle rotte turistiche convenzionali, ognuno con la propria identità fatta di arte, riti religiosi, paesaggi, archeologia, sapori antichi e memorie di comunità.

Il viaggio comincia nel segno della cultura arbëreshë con Mezzojuso e Contessa Entellina, nel Palermitano: a Mezzojuso si visita la biblioteca basiliana, si ammirano le chiese di rito ortodosso, le icone su fondo oro e si partecipa a una lezione sul restauro del libro antico. A Contessa Entellina, il nuovo murale realizzato da Igor Scalisi Palminteri, intitolato Kuntisa, celebra l’identità femminile e il costume tradizionale, mentre l’Enoteca del Condottiero accoglie i visitatori con degustazioni di vini locali.

A Montelepre, si scoprono le differenze tra lo sfincione locale e quello palermitano, si assaggia la "pasta all’antica" e si visita la Torre dei Ventimiglia. A Balestrate, in fiore le piantagioni di mango e avocado, si va per mare lungo il litorale e si esplora la valle dei Calatubo. A Custonaci, grotte, cave e laboratori di busiate e intreccio della palma nana. A Calatafimi Segesta, invece, si visitano l’eremo e le cantine storiche.

Nel Nisseno, Delia apre in anteprima le porte del suo nuovo museo civico con un allestimento verticale su tre millenni di storia, guidato dal curatore Paolo Busub. A Sutera, si passeggia tra i vicoli del quartiere arabo Rabato e si assaggiano le tradizionali focacce 'Mbriulata e il dolce natalizio Virciddratu.

In Sicilia orientale, Frazzanò presenta per la prima volta al pubblico il restaurato Palazzo Fragale, mentre San Piero Patti incanta con il suo quartiere Arabite e i sapori dei Nebrodi. A Giarratana, il borgo di u’ cuozzu è diventato un museo a cielo aperto e ospita il Museo dell’emigrazione iblea e un laboratorio sul ricamo dello sfilato siciliano.

Il terzo e ultimo fine settimana del festival, sabato 10 e domenica 11 maggio, coinvolgerà gli ultimi 23 borghi, tra cui Gangi, Geraci Siculo, Caltabellotta, Burgio, Centuripe, Petralia Soprana, Chiusa Sclafani, Alcara Li Fusi, Siculiana e Valledolmo.

Mobilità e info pratiche. Per facilitare gli spostamenti, sono previsti bus in partenza da Palermo (sabato per Custonaci e Calatafimi Segesta; domenica per Contessa Entellina, Mezzojuso, Sambuca, Delia, Sutera, Frazzanò e San Piero Patti) e da Catania per Giarratana (domenica). Tutti i dettagli sul sito www.leviedeitesori.com, dove è possibile consultare le schede dei luoghi, prenotare le esperienze e acquistare i coupon: 10 euro per 4 visite, 18 euro per 10.

Il Borghi dei Tesori Fest è parte del progetto Italea Sicilia, promosso dal Ministero degli Esteri per rafforzare il legame con gli italiani all’estero e gli italo-discendenti, ed è stato riconosciuto da “Road to Social Change” di Unicredit come modello di sostenibilità turistica.