"Tra Scilla e Cariddi": una residenza di scrittura per giovani under 35 promossa da Otium 

30/04/2025 11:30:00

Un progetto ambizioso, nato dal coraggio e dalla passione per la letteratura, ha trovato oggi la sua realizzazione. L’Associazione e Biblioteca non statale Otium di Marsala, in collaborazione con l’associazione Cenidia di Villa San Giovanni e la casa editrice Quodlibet di Macerata, annuncia l’organizzazione della residenza di scrittura “Tra Scilla e Cariddi”, sostenuta dal Ministero della Cultura e da SIAE nell’ambito del bando “Per chi crea 2025”.

La residenza si rivolge a sei giovani scrittori under 35, selezionati tramite bando pubblico, che avranno l’opportunità di lavorare per una settimana a stretto contatto con lo scrittore Ermanno Cavazzoni (formatore), affiancato da Mario Valentini (co-formatore), in un luogo simbolico e straordinario: il Rifugio di Monte Judice, nel comune di Scilla (RC), affacciato sullo Stretto di Messina.

Un luogo mitico per un tema universale: lo sguardo

Dal 28 luglio al 3 agosto 2025, i partecipanti potranno immergersi in un’esperienza di scrittura intensiva in un contesto naturale e narrativo d’eccezione. A fare da sfondo alla residenza, il paesaggio mitologico e letterario dello Stretto, dove Scilla e Cariddi evocano da secoli l’idea del confine, della tensione e dell’attraversamento. Il tema della residenza sarà per l’appunto “lo sguardo”, inteso come punto di vista, osservazione critica e sguardo sul mondo.

Come partecipare

Il bando è aperto fino al 30 maggio 2025 e possono partecipare:

persone residenti in Italia (di qualsiasi cittadinanza) o cittadini italiani residenti all’estero ,

che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla data del 30 ottobre 2024.

Per conoscere i dettagli e inviare la propria candidatura, è possibile scaricare il bando al link: https://otiumfeed.it/tra-scilla-e-cariddi.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a otium.givani@gmail.com.

Un progetto premiato tra i migliori in Italia

Il progetto “Tra Scilla e Cariddi” è risultato uno dei cinque selezionati in tutta Italia nella sezione Professionalizzazione degli artisti – settore libri e lettura del prestigioso bando SIAE “Per chi crea” 2025. Una soddisfazione enorme per l’associazione Otium, che ha lavorato con dedizione e coraggio alla proposta. “Una scelta ardimentosa – spiega Barbara Lottero – nata con la consapevolezza che sarebbe stato difficile aggiudicarsi il bando. E invece, il 28 febbraio 2025, è arrivata la conferma: il nostro progetto è tra i vincitori”.