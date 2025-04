Arriva il primo caldo africano in Sicilia: picchi di 34 gradi nel weekend del Primo Maggio

30/04/2025 12:51:00

Dopo un mese di aprile più piovoso della media, la Sicilia si prepara ad affrontare la prima vera ondata di calore del 2025. Sul ponte del Primo Maggio arriva infatti un anticiclone africano che porterà con sé temperature ben oltre le medie stagionali, facendo registrare valori estivi in molte zone dell’Isola.

Temperature da piena estate: Siracusa tocca i 34 gradi

I prossimi giorni vedranno un rapido aumento delle temperature: secondo le previsioni di ilmeteo.it, a Siracusa si potranno raggiungere i 34 gradi sabato, mentre a Catania sono attesi 31 gradi. Anche le aree interne della Sicilia occidentale, come il Trapanese e l’Agrigentino, sperimenteranno picchi tra i 28 e i 30 gradi, con forti escursioni termiche tra il giorno e la notte. Nelle zone costiere i valori saranno leggermente più contenuti grazie all’effetto mitigante del mare ancora relativamente freddo.

Una fiammata breve ma intensa

«Questo anticiclone africano arriva in anticipo rispetto agli anni passati e potrebbe essere collegato ai cambiamenti climatici in corso», spiega Mattia Gussoni, meteorologo di ilmeteo.it. «Si tratta di un’ondata di calore potente che si estenderà anche al cuore dell’Europa, con uno zero termico che raggiungerà i 3.800 metri, come in pieno luglio». L’anomalia termica sarà particolarmente evidente al Nord Italia, ma coinvolgerà anche la Sicilia, dove l’estate sembra iniziare già adesso.

Differenze marcate tra giorno e notte

Le escursioni termiche saranno un altro tratto distintivo di questa fase meteo: «In alcune zone interne della Sicilia e in particolare in Sardegna e Puglia, la differenza tra le minime notturne e le massime diurne potrà superare i 20 gradi», avverte Lorenzo Tedici, altro meteorologo di ilmeteo.it. «Le minime potranno scendere fino a 9°C al mattino, mentre di giorno si toccheranno i 30 gradi e oltre».

Un’ondata breve: da domenica tornano i temporali

Il caldo durerà poco. Già da domenica pomeriggio sono attesi i primi temporali sulle Alpi, preludio a un cambiamento del tempo. All’inizio della prossima settimana, lo scontro tra l’aria fredda in discesa dal Nord Europa e quella calda dell’anticiclone darà origine a rovesci e temporali, anche intensi, dapprima al Nord e poi nelle regioni centrali. «Sarà una fase turbolenta ma rapida – afferma Gussoni – già da martedì torneranno cieli più sereni, anche se il rischio di fenomeni intensi, soprattutto sui rilievi, resta alto».

Un’altra prova dei cambiamenti climatici?

Il meteorologo sottolinea come fenomeni così intensi e anticipati stiano diventando sempre più frequenti: «In primavera si sono sempre verificati contrasti termici importanti, ma oggi sono più estremi e più frequenti. L’anticiclone africano di questi giorni è un segnale dell’allungamento della stagione estiva, che ormai va da fine aprile a ottobre inoltrato».

Il consiglio per i prossimi giorni? Godersi il caldo con attenzione, soprattutto per chi si muove nelle ore centrali della giornata. Bere molta acqua, evitare l’esposizione prolungata al sole e prestare attenzione agli sbalzi termici tra interno ed esterno. Il primo assaggio d’estate è arrivato. Ma, come spesso accade, potrebbe lasciare il posto al maltempo in un batter d’occhio.