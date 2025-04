Elezioni provinciali. Gioisce la Lega in Sicilia e a Trapani

30/04/2025 00:35:00

“Le elezioni provinciali evidenziano due dati molto importanti, uno che riguarda segnatamente la provincia di Trapani dove la Lega si afferma come primo partito della coalizione di centrodestra, l'altro che riguarda tutta la Sicilia in cui si registrano percentuali a due cifre a dimostrazione che la Lega è ormai un partito forte e radicato in tutta l'isola" lo scrive in una nota Eleonora Lo Curto, commissaria provinciale della Lega a Trapani.

"Di fronte a tutto ciò va osservato che abbiamo a che fare con una legge elettorale palesemente antidemocratica, con i cittadini esclusi dal diritto di partecipare e scegliere i propri organi di governo provinciali e soprattutto con l'evidente mancata segretezza del voto, facilmente riconducibile a chi esercita l'elettorato passivo. A Trapani questa elezione ha segnato la sconfitta del candidato presidente Giovanni Lentini grazie al voto disgiunto e trasversale che è venuto da chi candidato di liste del centrodestra ha votato il candidato di sinistra, per obbedire al proprio referente politico in guerra con l'altra metà del proprio partito. Ancora una volta é la politica la vera sconfitta, quella politica nella quale si celebrano finti congressi unitari e si fa la pace pensando di fare solo e sempre la guerra" aggiunge Lo Curto.

"A vincere dunque a Trapani non il bene comune, non il progetto ideale, non la condivisione di proposte ma l'egoismo personale, il narcisismo politico ormai elevato a valore vista la piccolezza degli uomini. Con orgoglio vanto il risultato ottenuto dalla Lega, partito unito, serio e compatto. Insieme all'assessore regionale Mimmo Turano ho lavorato per comporre una lista che é risultata la più forte e competitiva della coalizione, nella quale il confronto e la ricerca del consenso tra i candidati sono avvenuti in un corretto e leale gioco di squadra. Ringrazio tutti i nostri candidati per aver compreso il valore di questo impegno che se premia solo i primi due della lista tuttavia non può che essere il risultato di tutti e di tutto il partito. Ho rivolto al sindaco Lentini il mio apprezzamento per aver creduto nel progetto ma anche il mio disappunto per essere stato il bersaglio del tradimento squallido e scorretto di quanti pur candidati nel centrodestra hanno giocato la partita in un campo diverso. In ogni caso con gli odierni risultati, la Lega siciliana é sempre più legittimata a svolgere un ruolo centrale nel partito nazionale voluto da Matteo Salvini”, conclude la commissaria provinciale della Lega a Trapani.

Gioisce la Lega anche a livello regionale. “Con un dato che si attesta attorno al 12,5% dei consensi, la Lega in Sicilia ottiene un risultato straordinario nel voto di secondo livello per i Liberi consorzi e le Città metropolitane. Eleggiamo 13 consiglieri provinciali confermandoci sempre più come il partito dei territori, dei sindaci e degli amministratori locali. Desidero ringraziare i 594 consiglieri comunali e sindaci che hanno votato il nostro partito, i quasi 100 candidati che hanno permesso questo importante risultato e tutta la classe politica dirigente della Lega Sicilia. Avere già oggi la fiducia di quasi 600 amministratori è per noi motivo di orgoglio ma anche una grande responsabilità. I numeri ripagano le fatiche di anni di lavoro della nostra classe dirigente che si è radicata in maniera capillare su tutto il territorio siciliano. Il dato delle Provinciali rappresenta un buon viatico e da domani continueremo il lavoro di squadra con la consapevolezza di avere margini di crescita enormi come rileviamo nel voto di province quali Messina e Trapani dove otteniamo il 18% o Catania con quasi 17%”. Lo afferma Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia.