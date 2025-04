"Meraviglioso", a Campobello l'omaggio a Modugno

30/04/2025 14:10:00

Un “meraviglioso” viaggio musicale tra i più grandi successi di Domenico Modugno, sabato scorso, ha coinvolto il pubblico del Cine-Teatro “Olimpia” di Campobello di Mazara, con la straordinaria performance musicale di Giandomenico Anellino e le voci di Michelangelo Nari e Liliana Picciurro.

Una platea gremita ha applaudito gli artisti, che sul palco hanno interpretato i più grandi successi del più amato cantautore italiano: “La Lontananza”, “Meraviglioso”, “Vecchio Frack”, “Tu si na cosa grande” e “Piange il telefono”.

Anellino, chitarrista romano noto per aver collaborato con i più grandi artisti della musica italiana come Claudio Baglioni, Renato Zero, Zucchero e Massimo Ranieri, ha conquistato nuovamente il pubblico dell’Olimpia, all’interno del quale si era già esibito in altri spettacoli, dando vita a straordinari arrangiamenti che hanno guidato gli spettatori in un viaggio ricco di emozioni e suggestioni. Ad accompagnarlo sul palco è stata una band d’eccezione formata da musicisti e cantanti di grande esperienza.

Nel corso dello spettacolo il sindaco Castiglione, sul palco, ha portato un messaggio in ricordo di Papa Francesco, interpretando i sentimenti che hanno coinvolto il mondo intero e la stessa comunità campobellese, mentre Giandomenico Anellino ha dedicato alla memoria del pontefice il brano che aveva suonato in sua presenza, qualche anno fa, a San Pietro.

Una serata, dunque, commovente e ricca di emozioni, che sigla un nuovo successo della rassegna “Il bello di Sicilia 2” promossa dalla Quintosol production con la direzione artistica di Piero Di Stefano e Giacomo Maltese e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione.

A chiudere il cartellone artistico, il prossimo 10 maggio, sarà infine lo spettacolo “La Voce del padrone”, omaggio a Franco Battiato scritto da Davide Scibilia.