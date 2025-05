1° Maggio: roghi a Gerusalemme, male l'economia Usa, accordo sulle terre rare

01/05/2025 07:11:00

E' il 1° Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Estesissimi roghi assediano da ieri Gerusalemme. Si sospetta che si tratti di incendi dolosi: Hamas, infatti, ha invitato i palestinesi che vivono in Israele a «bruciare tutto». Per far fronte all’emergenza il governo ebraico ha mobilitato anche l’esercito

• Colpito dalla politica dei dazi, il Pil Usa ha registrato una flessione (-0,3%) per la prima volta dal 2022. Wall Street ha reagito male, ma poi si è riavvicinata alla parità. Trump ha dato la colpa della flessione a Biden e consigliato agli americani di avere pazienza, in vista di una imminente età dell’oro

• Anche la Cina è alle prese con i dazi e studia contromisure: una è quella di favorire direttamente una serie di aziende americane inserendole in una lista di privilegiati che non pagano i dazi. Nel frattempo, il presidente Usa da un lato attacca Pechino, dall’altro si dice sicuro di un accordo

• Stati Uniti e Ucraina hanno firmato l’accordo sulle terre rare. Gli Usa ottengono così un accesso privilegiato alle risorse naturali dell’Ucraina, e si impegnano a fornire fondi per la ricostruzione post-bellica.

• Il Wall Street Journal scrive che il cda di Tesla sta cercando un nuovo ceo per sostituire Elon Musk

• In provincia di Catania una donna di 40 anni ha ucciso la figlia di appena sette mesi lanciandola dal balcone del secondo piano. L’autrice del gesto soffriva di forte depressione

• A Oppido Mamertina, in Calabria, una ragazza è stata frustata e picchiata dalla nonna e dallo zio. Volevano indurla a ritirare le accuse di stupro contro alcuni giovani legati a famiglie della ’ndrangheta. Lei ha resistito, ora i parenti sono sotto processo e i violentatori in carcere

• A Torino uno studente di 17 anni ha aggredito due insegnanti mandandone uno all’ospedale. Era arrabbiato per aver ricevuto una sospensione

• Il ministro dell’Istruzione Valditara ha varato norme restrittive che prevedono l’arresto obbligatoria per chiunque tocchi un insegnante o un operatore scolastico. Il giro di vite riguarderà soprattutto i genitori, perché non si applica ai minori. Valditara ha anche deciso che sarà possibile insegnare educazione sessuale a scuola, ma solo con il consenso scritto dei genitori degli alunni

• Il governo destinerà 650 milioni alla sicurezza sul lavoro, ha detto la premier Meloni

• Oggi è il Primo Maggio: a Roma la festa vede affiancati il Concertone e la preparazione del Conclave. I capi dei sindacati guideranno manifestazioni unitarie in tre località diverse

• Cresce l’allarme in Pakistan: il governo è convinto che l’India attaccherà nelle prossime ore

• Mentre la Spagna torna alla normalità dopo il grande black-out e fa i conti con i limiti delle energie rinnovabili, Tony Blair spiazza tutti invitando i progressisti a rivedere il Green Deal, che secondo l’ex primo ministro britannico ha alcuni contenuti irrazionali

• In Italia il Pil fa meglio che nel resto d’Europa e cresce anche il dato dell’occupazione. L’inflazione, invece, sale al 2,6 per cento. Il panorama complessivo entusiasma il governo: la premier ha espresso soddisfazione per i dati sull’occupazione e per la ripresa del potere d’acquisto dei salari

• In Champions League, al termine di un incontro molto combattuto, l’Inter è riuscita a pareggiare 3-3 in trasferta a Barcellona. Ora i nerazzurri si giocheranno tutto nel ritorno a San Siro

• Carlo Ancelotti non andrà ad allenare il Brasile. Il Real Madrid lo trattiene. Ma forse – dice un quotidiano spagnolo – c’entra anche l’offerta che gli è arrivata dall’Arabia: 50 milioni di euro a stagione

• Cinque suore di clausura sono fuggite dal loro convento nel trevigiano accusando le autorità ecclesiastiche di aver creato un clima insopportabile tra le religiose. Prima di andarsene in una località segreta, però, hanno avvisato i carabinieri, per evitare allarmi

• Il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi è stato borseggiato sulla linea A della metropolitana di Roma dopo aver assistito alle esequie di papa Francesco

• Altri 15 migranti irregolari sono in partenza per l’Albania, ma molti potrebbero tornare in Italia se faranno richiesta di asilo

• Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato in Svezia con l’accusa di essere il responsabile dei tre omicidi di Uppsala

• Il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, eletto da un’alleanza di liste bipartisan, è finito sotto accusa col sospetto di appalti irregolari e di uso improprio delle auto di servizio. Pare che una fosse persino servita per andare a comprare il pesce

• Nuovi misteri sul delitto di Garlasco: nell’interrogatorio della madre dell’ultimo indiziato, Andrea Sempio, è stato fatto un nuovo nome. Dopo averlo sentito, la donna ha smesso di rispondere alle domande

• Il giocatore Radja Nainggolan si è difeso dall’accusa di aver partecipato a un traffico internazionale di droga. Ha detto di aver solo chiesto un prestito a uno dei personaggi coinvolti

• L’ex compagna di Max Allegri, Claudia Ughi, non dovrà risarcire l’allenatore, che la accusava di aver utilizzato per i propri interessi 200 mila euro destinati al figlio

• Il tennista Matteo Arnaldi ha battuto lo statunitense Francis Tiafo e vola ai quarti di finale del torneo di Madrid

• Il registra Ken Loach si è schierato a favore della conservazione dello stadio di San Siro

• È morta la persona più anziana del mondo, una suora brasiliana che aveva 116 anni e 326 giorni

Titoli

Corriere della Sera: I dazi frenano il Pil americano

la Repubblica: Dazi, Trump affonda / l’economia americana

La Stampa: Primo maggio, scontro sui salari

Il Sole 24 Ore: Cade il Pil Usa, Ue e Italia crescono

Avvenire: Lavori senza valore

Il Messaggero: Caduta Usa, pesano i dazi / Pil italiano, segnali positivi

Il Giornale: In cella chi picchia i prof

Qn: Lavoro, piano sicurezza: / misure per 1,2 miliardi

Il Fatto: Buon Primo Maggio: / al lavoro già a 15 anni

Libero: La guerra dei sessi

La Verità: il (costoso) flop del dogma verde

Il Mattino: L’Italia accelera nel caos globale

il Quotidiano del Sud: Meloni replica al Colle / «I salari reali crescono»

il manifesto: Il mestiere / di vivere

Domani: Gli Stati Uniti pagano già l’effetto Trump