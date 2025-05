 L’attore marsalese Alessio Piazza vola a New York con “Le Vispe Terese”

01/05/2025 18:30:00

C’è anche un po’ di Marsala all’edizione 2025 di In Scena! Italian Theater Festival NY, il festival internazionale dedicato al teatro italiano che ogni anno anima i teatri e gli spazi culturali della Grande Mela. L’attore, autore e regista marsalese Alessio Piazza sarà infatti protagonista con il suo spettacolo Le Vispe Terese (The Perky Theresas, in versione inglese) in due appuntamenti a New York, portando in scena una pièce dal forte impatto comico e satirico, in lingua italiana con sovratitoli in inglese.

Il primo spettacolo è in programma lunedì 12 maggio alle 18:00 alla Casa Italiana Zerilli-Marimò della NYU, a Manhattan. Il giorno successivo, martedì 13 maggio alle 19:00, lo spettacolo sarà invece in scena a Casa Belvedere, a Staten Island.

Le Vispe Terese è una produzione originale scritta, diretta e interpretata dallo stesso Piazza, noto per il suo stile brillante e surreale. In scena, il corpo dell’attore si fa veicolo di una narrazione che intreccia giochi linguistici, critica sociale e gestualità spinta ai limiti del clownesco. Un'opera che riesce a comunicare con un pubblico internazionale, mantenendo viva l’identità linguistica e culturale italiana.

A sostenere Alessio Piazza in questo importante debutto oltreoceano c’è, ancora una volta, lo storico sponsor Cantine Pellegrino 1880, che da anni accompagna e promuove le sue produzioni artistiche in Italia e all’estero. «Sono felice di portare la mia arte a New York, in un festival così prestigioso – ha dichiarato Piazza – e grato a Cantine Pellegrino per il sostegno costante, che rende possibile la diffusione del teatro italiano nel mondo».

Il festival In Scena! si svolge dal 6 al 20 maggio 2025, coinvolgendo artisti provenienti da tutta Italia e ospitando spettacoli in diverse sedi newyorkesi, con l’obiettivo di promuovere il teatro contemporaneo italiano e favorire il dialogo interculturale.