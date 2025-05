Mazara, approvate le nuove tariffe della tassa sui rifiuti

01/05/2025 15:00:00

Il consiglio comunale di Mazara del Vallo ha approvato la tariffazione Tari 2025, sulla base dell'aggiornamento del piano economico finanziario per il biennio 2024/2025 che era stato approvato lo scorso mese di luglio.

La seduta si è svolta per la prima volta nella nella temporanea sede dell'auditorium Caruso di via Bagno in attesa che vengano completati entro due mesi i lavori di adeguamento antincendio dell'Aula consiliare di via Carmine.

Il via libera alla proposta della giunta è arrivato dal Consiglio con 17 voti favorevoli ed uno contrario (al momento del voto erano presenti 18 consiglieri su 24). L'immediata esecutività dell'atto è passata con 19 voti favorevoli ed uno contrario (20 al momento del voto i consiglieri presenti).

Le tariffe Tari 2025, sulla scorta di un piano economico finanziario che prevede costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2025 di 12milioni 79mila 552euro (costi fissi per circa 3milioni 100mila e costi variabili per circa 8milioni 900mila) prevedono entrare tariffarie per 11milioni 820mila tenendo conto di agevolazioni/riduzioni che in parte incidono sulla tariffa ed in parte sono a carico del bilancio comunale.

La tariffazione è suddivisa per il 70% a carico delle utenze domestiche e per il 30% a carico delle utenze non domestiche (negli allegati A e B i particolari unitamente alla proposta approvata).

Il consiglio comunale, terminata la discussione ed il voto sulla Tari, ha approvato all'unanimità dei 20 presenti un debito fuori bilancio.