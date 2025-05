01/05/2025 10:15:00

Uno sbarco di clandestini sarebbe avvenuto ieri pomeriggio sulla costa di fronte il parco pubblico dell’ex Salinella a Marsala.

Alcuni marsalesi che passeggiavano lungo il marciapiedi e sulla pista ciclabile hanno, infatti, visto sbucare, a piccoli gruppi, e con aria circospetta, dei nordafricani dai cespugli e dagli arbusti del parco. Erano visibilmente spaesati, come se non sapessero bene dove andare.

“Abbiamo capito che si trattava di persone appena sbarcate, probabilmente tunisini – racconta uno dei marsalesi che passava ieri pomeriggio da quelle parti – quando mi hanno chiesto dove era la stazione dei treni. La barca? Non l’abbiamo vista. Del resto, le piante e i canneti del parco impediscono di vedere il mare e la costa. Ero in compagnia di un amico e non sapevamo se avvertire o meno le autorità. Alla fine abbiamo deciso di non farlo. Ci sembravano dei poveri disgraziati in fuga dalla fame. Ci siamo detti: se passa qualche pattuglia delle forze dell’ordine e li vede, si attiverà. Ma chi siamo noi per interrompere il loro sogno di una vita migliore?”.