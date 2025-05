01/05/2025 07:00:00

La Sirdeco Volley Pescara ha ufficialmente formalizzato la propria indisponibilità a giocare la trasferta in terra siciliana contro l’EnoDoro Marsala Volley valida per la 25° giornata del Campionato serie B1 di Volley Femminile. Le abruzzesi, con zero punti fanalino di coda di questo girone D, non si presenteranno sabato 3 maggio 2025 al Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala concedendo, senza giocare, i tre punti alla formazione cara al Presidente Alloro che così acquisirà matematicamente la seconda posizione in classifica al termine della stagione regolare. L’ultimo match, ininfluente per la classifica, il roster guidato da Coach Lino Giangrossi lo giocherà in terra campana ad Arzano sabato 10 maggio.