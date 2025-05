Nuovi sversamenti fognari nella spiaggia di San Leone

02/05/2025 12:07:00

Acque nere sulla spiaggia delle Dune di San Leone, ad Agrigento. Da giorni l’associazione ambientalista Mareamico documenta uno sversamento fognario direttamente sull’arenile, segnalando «una situazione grave e inaccettabile» alle autorità competenti: AICA (l’azienda idrica), Comune di Agrigento, ARPA, Capitaneria di Porto e Procura.

Secondo quanto riferito da Mareamico, l’unica risposta concreta è arrivata da AICA che, pur dichiarando la propria estraneità ai fatti — «le nostre centraline di sollevamento non hanno evidenziato criticità» — ha effettuato delle analisi sulle acque. Il risultato è chiaro: «le acque risultano fortemente inquinate».

Mentre le istituzioni sembrano rimpallarsi le responsabilità, la spiaggia resta contaminata e frequentata da turisti e bagnanti. «È una vergogna – accusa Mareamico – i cittadini assistono inermi mentre gli enti si limitano al rimpallo».

La risposta della Regione Siciliana. «La vigilanza a tutela delle coste è alta – ha dichiarato l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino – L’ARPA ha già risposto alla segnalazione richiedendo alla Polizia Municipale di Agrigento di effettuare in tempi brevi una visita congiunta nei luoghi interessati, per risalire all’origine degli scarichi e non limitarsi al solo monitoraggio delle acque».