La cantante marsalese Martina Cascio in finale al Premio Mia Martini

02/05/2025 15:00:00

La cantante marsalese Martina Cascio ha raggiunto un altro importante traguardo artistico. Martina ha superato con disinvoltura la prima fase degli Incontri artistici del prestigioso Premio Mia Martini, svoltasi a Scalea (Cosenza) dal 23 al 25 aprile.

Con una profonda e sorprendente interpretazione tecnica e stilistica del brano “Buttalo via”, scritto da Francesco Gabbani e interpretato dalla grande voce di Mina, la cantante marsalese ha conquistato l’attenzione e il plauso della Commissione artistica, formata da personalità di primo piano del panorama musicale italiano.

La giuria, composta da Franco Fasano, direttore artistico del Premio, interprete e autore che ha calcato il palco del Festival di Sanremo in quattro edizioni, conquistando il secondo posto nel 1990; Mario Rosini, presidente della Commissione artistica, musicista e cantante, secondo classificato a Sanremo 2004; Deborah Iurato, cantautrice e vincitrice di Amici nel 2014; Rita Perrotta, talent scouter per programmi televisivi di successo come XFactor e The Voice; ha apprezzato l’esibizione di Martina Cascio per abilità vocale, controllo tecnico e maturità artistica.

Il Premio Mia Martini è uno degli appuntamenti culturali più importanti d’Europa, istituito nel 1995 dal regista Nino Romeo, in ricordo dell’amica scomparsa.

Martina Cascio, classe 1992, è un talento emergente della scena musicale italiana. Si è laureata lo scorso anno presso il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani in Canto pop-rock, affinando le sue competenze in estensione vocale, controllo timbrico e tecnica di mixaggio tra voce piena e falsetto. Il suo repertorio spazia dal pop al pop-rock, con influenze jazz e soul.

Ricordiamo che la cantante era già stata ampiamente apprezzata per le sue doti artistiche nel gennaio del 2022, quando ha partecipato al programma “Tali e Quali”, su Rai1 condotto da Carlo Conti, vincendo la prima puntata con un’eccezionale esibizione sul brano della cantante inglese Adele.