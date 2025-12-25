Franco Battiato, un’altra vita: la grande mostra-evento sul Maestro
Franco Battiato, un’altra vita: al MAXXI la grande mostra-evento sul Maestro
Dal 31 gennaio al 26 aprile 2026, lo MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo ospita Franco Battiato. Un’altra vita, una mostra-evento che celebra, a cinque anni dalla scomparsa, uno degli artisti più liberi e influenti della cultura italiana contemporanea.
Coprodotta dal Ministero della Cultura e dal MAXXI, a cura di Giorgio Calcara con Grazia Cristina Battiato, e organizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare di Alessandro Nicosia in collaborazione con la Fondazione Franco Battiato ETS, l’esposizione è un viaggio emotivo e intellettuale che va oltre la musica, oltre il tempo.
Un percorso in sette tappe
La mostra racconta la vita e l’opera di Franco Battiato attraverso sette sezioni tematiche che ne attraversano le metamorfosi artistiche e spirituali:
L’inizio – dalla Sicilia a Milano
Sperimentare – dall’acustica all’elettronica
Il successo – dall’avanguardia al pop
Mistica – tra Oriente e Occidente
L’uomo – il ritorno alle origini
Il Maestro
Dal suono all’immagine – il cinema di Battiato
Un racconto stratificato che restituisce il profilo di un artista totale: cantautore, compositore, poeta, filosofo, intellettuale. Un uomo che ha trasformato la canzone italiana, portandola in territori inesplorati, con testi visionari, armonie rigorose e melodie destinate a durare.
Il cuore sonoro della mostra
Al centro dello spazio espositivo si apre una sala ottagonale, richiamo simbolico all’ottava musicale: un ambiente immersivo dove il suono avvolge il visitatore, trasformando l’ascolto in esperienza fisica e spirituale. È qui che la musica di Battiato torna a farsi rito, meditazione, viaggio interiore.
Oltre la musica: pittura e cinema
Accanto a copertine iconiche, poster storici, fotografie e cimeli rari, emerge anche il Battiato pittore, con opere caratterizzate da sfondi dorati, simboli e archetipi che richiamano un immaginario allegorico mediorientale, da sempre caro al Maestro.
Ampio spazio è dedicato anche alla dimensione cinematografica degli ultimi decenni: film narrativi e documentari che dialogano con la sua ricerca musicale e spirituale, completando un universo creativo coerente e profondamente contemporaneo.
Un omaggio necessario
Franco Battiato. Un’altra vita non è solo una mostra, ma un atto di riconoscenza. Un invito a rientrare in contatto con un pensiero artistico che continua a interrogare il presente, a cercare senso, equilibrio, armonia. Un percorso che rende omaggio a una vita che trascende la morte e che, attraverso le sue opere, continua a indicarci — ancora oggi — un possibile centro di gravità permanente.
