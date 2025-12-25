Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Cose di musica
25/12/2025 17:47:00

Franco Battiato, un’altra vita: la grande mostra-evento sul Maestro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-12-2025/1766681399-0-franco-battiato-un-altra-vita-la-grande-mostra-evento-sul-maestro.jpg

Franco Battiato, un’altra vita: al MAXXI la grande mostra-evento sul Maestro

Dal 31 gennaio al 26 aprile 2026, lo MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo ospita Franco Battiato. Un’altra vita, una mostra-evento che celebra, a cinque anni dalla scomparsa, uno degli artisti più liberi e influenti della cultura italiana contemporanea.

Coprodotta dal Ministero della Cultura e dal MAXXI, a cura di Giorgio Calcara con Grazia Cristina Battiato, e organizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare di Alessandro Nicosia in collaborazione con la Fondazione Franco Battiato ETS, l’esposizione è un viaggio emotivo e intellettuale che va oltre la musica, oltre il tempo.

 

Un percorso in sette tappe

 

La mostra racconta la vita e l’opera di Franco Battiato attraverso sette sezioni tematiche che ne attraversano le metamorfosi artistiche e spirituali:

  • L’inizio – dalla Sicilia a Milano
  • Sperimentare – dall’acustica all’elettronica
  • Il successo – dall’avanguardia al pop
  • Mistica – tra Oriente e Occidente
  • L’uomo – il ritorno alle origini
  • Il Maestro
  • Dal suono all’immagine – il cinema di Battiato

    • Un racconto stratificato che restituisce il profilo di un artista totale: cantautore, compositore, poeta, filosofo, intellettuale. Un uomo che ha trasformato la canzone italiana, portandola in territori inesplorati, con testi visionari, armonie rigorose e melodie destinate a durare.

     

    Il cuore sonoro della mostra

     

    Al centro dello spazio espositivo si apre una sala ottagonale, richiamo simbolico all’ottava musicale: un ambiente immersivo dove il suono avvolge il visitatore, trasformando l’ascolto in esperienza fisica e spirituale. È qui che la musica di Battiato torna a farsi rito, meditazione, viaggio interiore.

     

    Oltre la musica: pittura e cinema

     

    Accanto a copertine iconiche, poster storici, fotografie e cimeli rari, emerge anche il Battiato pittore, con opere caratterizzate da sfondi dorati, simboli e archetipi che richiamano un immaginario allegorico mediorientale, da sempre caro al Maestro.

    Ampio spazio è dedicato anche alla dimensione cinematografica degli ultimi decenni: film narrativi e documentari che dialogano con la sua ricerca musicale e spirituale, completando un universo creativo coerente e profondamente contemporaneo.

     

    Un omaggio necessario

     

    Franco Battiato. Un’altra vita non è solo una mostra, ma un atto di riconoscenza. Un invito a rientrare in contatto con un pensiero artistico che continua a interrogare il presente, a cercare senso, equilibrio, armonia.
    Un percorso che rende omaggio a una vita che trascende la morte e che, attraverso le sue opere, continua a indicarci — ancora oggi — un possibile centro di gravità permanente.

     









    Native | 24/12/2025
    https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766397266-0-pulire-le-diverse-superfici-di-un-bagno-trucchi-e-segreti-per-farle-brillare.jpg

    Pulire le diverse superfici di un bagno: trucchi e segreti per farle...

    Native | 24/12/2025
    https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766487744-0-mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto.png

    Rinviata al 28 dicembre la NOTTE BIANCA T-ROC a Mazara del Vallo

    Native | 23/12/2025
    https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766396896-0-come-cambia-il-beauty-look-tra-lavoro-tempo-libero-e-serate-speciali.jpg

    Come cambia il beauty look tra lavoro, tempo libero e serate speciali