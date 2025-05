Strage di Monreale. Il video con la bara in campo per l'ultimo gol di Andrea Miceli. Il video

02/05/2025 15:28:00

Un pallone che rimbalza sulla bara bianca e finisce in rete. Così i compagni di squadra di Andrea Miceli, uno dei ragazzi vittime della strage di Monreale, hanno voluto salutarlo per l’ultima volta. Un gesto semplice, struggente, che racchiude tutta la potenza del legame umano e sportivo che univa il giovane alla sua squadra, la “Real Pioppo”, formazione del girone B della Terza Categoria palermitana.

I funerali dei giovani morti nel tragico incidente si sono celebrati oggi, 2 maggio, in un clima di dolore lacerante. Tanta la gente presente, amici, parenti, intere comunità colpite da un lutto che non conosce parole. E proprio oggi, tra i tanti messaggi di cordoglio e ricordo, è diventato virale un video girato dai compagni di Andrea.

Nel campo della Real Pioppo, la bara di Andrea è stata sistemata accanto alla linea di porta. Uno dei suoi amici ha calciato un pallone che, carambolando dolcemente sulla bara, è entrato in rete. È il suo ultimo gol, il più simbolico, il più doloroso. “L’ultimo qui, lassù chissà a quanti gol sei già. Ciao”, si legge in un post condiviso dalla squadra. E ancora: “Continua a segnare da lassù, bomber”.

Un tributo silenzioso e potente, un rituale d’addio che parla il linguaggio dello sport e dell’amicizia. Andrea Miceli, attaccante amato e stimato, viene ricordato così: per i suoi gol, la sua passione, la sua presenza sul campo. E ora anche per quel pallone che, per un attimo, ha unito terra e cielo.