Strage di Monreale, prima notte in carcere per Samuel Acquisto

05/05/2025 10:06:00

Ha passato la sua prima notte nel carcere Samuel Acquisto, 18 anni, del quartiere Zen di Palermo, fermato con l’accusa di concorso in strage per la sparatoria avvenuta lo scorso 27 aprile a Monreale, in cui sono morti tre ragazzi: Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvatore Turdo.

Il giovane si è consegnato spontaneamente ai carabinieri, accompagnato dal suo avvocato, dichiarando di sentirsi in colpa ma di non aver preso parte attiva nella sparatoria. In realtà, secondo i pm, Acquisto avrebbe avuto un ruolo determinante, guidando la moto Bmw durante l’assalto e incitando il complice Salvatore Calvaruso a sparare «ad altezza d’uomo». Nella cella del carcere, l’ex pugile dello Zen ha passato le ore in silenzio, in attesa dell’interrogatorio di convalida da parte del gip.

Tutto è cominciato con un banale rimprovero sulla guida spericolata di una moto. In pochi minuti, la serata a Monreale si è trasformata in una tragedia. Il 27 aprile, un gruppo di ragazzi provenienti da Palermo ha raggiunto il centro del paese a bordo di scooter e moto. Tra loro c’erano Salvatore Calvaruso, 19 anni, e Samuel Acquisto, entrambi cresciuti nello Zen. In via D’Acquisto, la comitiva è entrata in contatto con alcuni ragazzi locali. Le parole sono diventate urla, poi colpi di pistola: più di venti in totale, esplosi tra la folla. Tre giovani sono stati uccisi, altri due feriti. Le videocamere di sorveglianza e le testimonianze oculari hanno permesso agli inquirenti di risalire ai responsabili. Calvaruso, già in carcere, avrebbe ammesso di aver sparato, mentre Acquisto lo avrebbe accompagnato e incitato, secondo la ricostruzione della Procura.

Un ragazzo di appena 18 anni, conosciuto nel quartiere come "il boxer" per la sua passione per la boxe. Samuel Acquisto, originario dello Zen di Palermo, è stato arrestato con l’accusa di aver partecipato alla strage di Monreale. Non è incensurato: a novembre era stato coinvolto in una tentata estorsione ai danni di una discoteca, episodio per cui gli era stato imposto il collocamento in comunità. Cresciuto in un contesto difficile, Acquisto aveva stretto un forte legame con Calvaruso, tanto da scrivere sui social: «Sempre insieme, fratello. Non ti abbandono mai».