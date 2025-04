30/04/2025 19:20:00

"Mi trovavo sul posto ed è degenerata una lite. Sono stato colpito con colpi di casco stavo provando a fuggire con il mio motore ma sono stato aggredito. Sono caduto. Ho provato a scappare di nuovo e ho preso la pistola con tanta paura, non vorrei mai capitasse una cosa del

genere sono pentito di tutto quello che è successo. Ho sparato tre colpi. In caserma ho detto di non ricordare quanti colpi avevo sparato. In questi

giorni ho riflettuto ed ho ricordato che ho sparato tre colpi. Chiedo scusa a tutti i familiari per quello che è successo". Così al gip Salvatore Calvaruso, accusato di aver ucciso tre ventenni durante una rissa, sabato scorso, a Monreale. Il giovane si trova in carcere a Palermo.

Al gip, che ne riporta la testimonianza nella misura cautelare, il 19enne ha detto di essersi difeso con un’arma trovata per strada giorno prima nel suo quartiere, lo Zen di Palermo.