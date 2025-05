Arriva ad Alcamo il Maggio dei Libri

02/05/2025 18:15:00

Da sabato 3 maggio e per tutto il mese, anche ad Alcamo ci sarà “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale proposta dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) cui aderisce il Comune, che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per attirare chi solitamente non legge ma che può essere incuriosito, se stimolato nel modo giusto.

Il Maggio dei Libri sottolinea l’insostituibile valore della lettura come strumento che stimola il pensiero, affinandolo e ispirando ideali: una palestra mentale in grado di condurre i lettori oltre la superficie delle cose, facendo sviluppare consapevolezza e senso critico.

“Grazie a un lavoro sinergico fra le varie realtà locali che si occupano di promozione della lettura attraverso ‘Il Patto per la lettura - Alcamo Città che legge’, anche il nostro Comune aderisce, con il Cepell, al Maggio dei Libri e propone una rassegna ricca, con differenti tematiche che sicuramente interesserà un pubblico vario ed eterogeneo” – afferma l’assessore alla Cultura Donatella Bonanno.

Tanti gli appuntamenti presso la Biblioteca civica Sebastiano Bagolino, fra cui quelli per i più piccoli a cura del laboratorio di Jasemina Zeqiraj, oltre alla mostra dei racconti creati dagli alunni della scuola primaria; continua al Collegio dei Gesuiti la rassegna “Alcamesi Illustri”; interessante l’iniziativa dell’editore Di Lorenzo “A libro aperto” – gli autori incontrano i lettori; e ancora, torna l’Alcamo Book Festival con reading, dibattiti, incontri con autori, laboratori creativi; infine, un appuntamento per conoscere il patrimonio librario e archivistico della Biblioteca Civica, a cura della Soprintendenza ai beni culturali, archivistici e bibliografici di Trapani.