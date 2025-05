02/05/2025 17:10:00

Nell'auditorium Mario Caruso, a margine della seduta di consiglio comunale, l'amministrazione comunale di Mazara del Vallo ha stipulato i nuovi contratti di lavoro con 8 dipendenti già in servizio nell'Ente che hanno superato le procedure di progressione verticale e con un nuovo dipendente comunale. Quest'ultimo è l'Istruttore direttivo tecnico Piero Passalacqua vincitore di una procedura concorsuale di mobilità volontaria, che proviene dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani.

Per quanto riguarda le procedure di progressione verticale, approdano dall'ex categoria C all'Area dei Funzionari (ex categoria D):

Mario D'Agati e Vito Pinta nei profili di Istruttori direttivi tecnici;

Giovanna Pomilia nel profilo di Istruttore direttivo amministrativo contabile.



Approdano dall'ex categoria B all'Area degli Istruttori (ex categoria C) nei profili professionali di Istruttori Amministrativo Contabili: Irene Costa, Rosamaria Castelli, Angelo Giacalone, Maria Luppino e Girolamo Sala.



I contratti individuali di lavoro sono stati siglati dal dirigente del settore Personale Maria Stella Marino alla presenza del dirigente del settore tecnico Basilio Sanseverino e del sindaco Salvatore Quinci che ha espresso ai dipendenti gli auguri di buon lavoro.

Il sindaco Quinci ha espresso inoltre soddisfazione per l'attuazione delle procedure di progressione verticale che hanno consentito negli ultimi anni a molti dipendenti di avanzare di carriera. Ha infine dato il benvenuto al neo dipendente comunale Passalacqua sottolineando che l'amministrazione proseguirà nella politica di nuove assunzioni anche per far fronte ai numerosi pensionamenti che si sono registrati e che ci saranno nei prossimi anni, con i limiti che la normativa impone in tema di turnover.