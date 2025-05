Sabato iniziano i Play Off Scudetto per l'Handball Erice. Semifinale 1 in casa contro Cassano Magnago

02/05/2025 12:30:00

Inizia l’avventura nei playoff per la AC Life Style Handball Erice. Domani, sabato 3 maggio, le Arpie ospiteranno Cassano Magnago, al Palazzetto “Pino Cardella”. La sfida varrà come gara uno della semifinale e avrà inizio alle ore 19.30. Lorena Benincasa (capitano e centrale AC Life Style Handball Erice): “Abbiamo già raggiunto due obiettivi importanti come la Supercoppa e la Coppa Italia, ma adesso ci attende il traguardo più ambito e difficile. Iniziamo in semifinale contro Cassano, avversaria che non dovremo assolutamente sottovalutare e già ci ha messe in difficoltà in stagione regolare. Siamo pronte”.

Il match sarà visibile in diretta streaming sul Canale YouTube Pallamano TV: diretta in streaming a partire dalle ore 19.20 circa. Sulla pagina Facebook ufficiale Handball Erice sono previsti un aggiornamento alla fine del primo tempo ed il risultato finale. Questo il calendario della semifinale play off:

- Gara uno, sabato 3 maggio (Palazzetto “Pino Cardella”, ore 19.30): AC Life Style Handball Erice-Cassano Magnago

- Gara due, sabato 10 maggio (Palazzetto “Tacca”, ore 18): Cassano Magnago-AC Life Style Handball Erice

- Eventuale gara tre, mercoledì 14 maggio (Palazzetto “Pino Cardella”, ore 18): AC Life Style Handball Erice-Cassano Magnago