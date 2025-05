Marsala, comincia oggi il triduo per San Francesco di Paola

02/05/2025 00:45:00

Iniziano oggi, 2 maggio, i festeggiamenti in onore di S. Francesco di Paola.

Alle ore 18.00 di oggi c’è la Santa Messa, celebrata dal parroco Don Giuseppe Titone, alle ore 21.00 si esibirà il Maestro Gino De Vita con il “IN THE NOME OF LOVE” - “Le Donne che cantano l’amore e la pace”. Sabato 3 Maggio alle ore 16:30 si terrà la processione verso il porto con la presenza della banda musicale, deposizione della corona di alloro in mare e Santa Messa con la partecipazione dei ragazzi del catechismo.

La processione avrà questo itinerario: Corso Calatafimi, via Roma, via Mario Nuccio, Porto.

Domenica, 4 Maggio, alle ore 18.00 Santa Messa con la presenza delle autorità e consegna dei medaglioni ai nuovi membri del Comitato Festa, a seguire processione e giochi pirotecnici.

La processione del 4 maggio seguirà questo itinerario: Corso Calatafimi, Piazza Caprera, via Mazara, via Vito Parrinello, via Tunisi con svolta a destra, via Nino Bixio, Piazza Caprera, Corso Calatafimi.

Il triduo in onore di San Francesco di Paola è predicato da Don Umberto Ciullo dell’Arcidiocesi di Milano, attualmente Parroco a Piacenza.