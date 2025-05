Trapani, al via visite gratuite sull'asma in età pediatrica: ecco dove e quando

02/05/2025 13:30:00

In occasione della Giornata mondiale dell’Asma, l’Asp di Trapani promuove una giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione dell’asma in età pediatrica. Martedì 6 maggio, all’interno del reparto di Pediatria con Talassemia dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, sarà attivato un info point per sensibilizzare le famiglie sull’importanza di una diagnosi precoce e sulla corretta gestione delle patologie respiratorie nei bambini.

L’iniziativa è organizzata dal servizio di Allergologia e Pneumologia pediatrica, diretto da Maria Rosaria La Bianca, e prevede un ricco programma: consulenze specialistiche gratuite, test allergologici, distribuzione di materiale informativo, incontri formativi per i genitori e dimostrazioni pratiche sull’utilizzo corretto degli inalatori.

Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 5 maggio, telefonando dalle 10 alle 12 al numero 0923 809617. L’evento si svolge con il patrocinio della Società Italiana Malattie Respiratorie Infantili, della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica e della Società Italiana di Pediatria.

L’asma è la malattia cronica più diffusa in età pediatrica nei Paesi occidentali, e colpisce circa un bambino su dieci. Si tratta di una patologia infiammatoria delle vie aeree che può essere innescata da diversi fattori, come allergeni, inquinamento e fumo di sigaretta. Nei bambini, se non riconosciuta e trattata per tempo, può causare crisi respiratorie anche molto gravi. Sintomi comuni sono il respiro sibilante, la tosse persistente e la sensazione di oppressione toracica.

Il tema scelto per la Giornata mondiale dell’Asma 2025 è “Make inhaled treatments accessible for all”, ovvero “Rendere i trattamenti inalatori accessibili per tutti”, per sottolineare l’importanza dell’equità nell’accesso alle cure, condizione indispensabile per la prevenzione delle complicanze più gravi.