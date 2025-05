Progetto “Rotary Green Park”: un nuovo spazio per l’ambiente e la cittadinanza trapanese

02/05/2025 15:30:00

Trapani punta sempre più sul verde e sull’educazione ambientale, grazie al progetto “Rotary Green Park” inaugurato il 29 aprile 2025 presso il parco cittadino "Trapani Green". Un’iniziativa promossa dal Rotary Club Trapani-Erice e dal Rotaract Club Trapani-Erice, realizzata con il contributo della Rotary Foundation attraverso una sovvenzione distrettuale del Distretto 2110. Alla cerimonia di consegna alla città ha preso parte anche l’assistente del Governatore del Distretto, Giovanni Palermo, insieme a numerose autorità civili e rotariane.

Presenti il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, gli assessori Emanuele Barbara e Giuseppe Virzì, la dirigente scolastica dell’I.C. Eugenio Pertini Maria Laura Lombardo, con insegnanti e alunni, protagonisti di un momento di festa che ha visto i più piccoli interpretare poesie e canti dedicati alla natura e alla tutela del territorio.

Il progetto si inserisce in una delle sette aree di intervento del Rotary, quella dell’ambiente, e nasce con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità locale attraverso azioni concrete in favore della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare. Nello specifico, all’interno del parco è stata realizzata una struttura per la raccolta differenziata, con un forte coinvolgimento delle scuole. Gli studenti saranno parte attiva di un percorso educativo dedicato all’uso sostenibile delle risorse e al rispetto dell’ambiente, con attività di sensibilizzazione e laboratori sul campo.

“Un modo per contribuire a una Trapani più green ed ecosostenibile – ha dichiarato la presidente del Rotary Club Trapani-Erice, Maria Concetta Serse – attraverso il dialogo intergenerazionale e la promozione di buone pratiche che partano dalle nuove generazioni”.