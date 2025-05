Trapani, la Colombaia e il Rotary: il legame internazionale premiato con il Paul Harris Fellow

02/05/2025 16:30:00

Nel 2019 i Rotary Club di Imperia e di Sanary Bandol Ollioule, in Francia, avevano accolto con entusiasmo la proposta di visitare la Colombaia di Trapani, simbolo storico della città. L'iniziativa era nata grazie alla collaborazione tra i due club e l’Associazione Salviamo la Colombaia, da anni impegnata nella valorizzazione e nel recupero del castello.

Tutto era stato organizzato con cura: l’associazione trapanese aveva predisposto un’accoglienza speciale con momenti culturali e folkloristici, coinvolgendo il territorio e le sue eccellenze. Tuttavia, l’emergenza pandemica del 2020 bloccò l’incontro e la visita tanto attesa non poté avvenire.

Nonostante questo, il rapporto tra i Rotary Club e l’Associazione non si è interrotto. Al contrario, il legame si è rafforzato nel tempo, fondato su valori condivisi di tutela del patrimonio, impegno civile e dialogo internazionale.

Oggi quel legame viene riconosciuto con un importante gesto simbolico: il Rotary Club di Imperia ha conferito al presidente dell’Associazione Salviamo la Colombaia la prestigiosa onorificenza Paul Harris Fellow, una delle massime espressioni di riconoscimento del Rotary International per chi si distingue nel servizio alla comunità e nella promozione della pace e della comprensione tra i popoli.

Un riconoscimento che celebra non solo una persona, ma anche un’idea di cultura come ponte tra territori e un progetto di rinascita per uno dei luoghi più affascinanti e dimenticati di Trapani.