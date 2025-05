Ginnastica: Sofia De Filippi della Asd Marsala Gym Lab unica siciliana qualificata al Campionato Italiano Gold Allieve

02/05/2025 08:28:00

Sabato 26 Aprile a Monopoli presso la società Adriatica si è disputata la prova Interregionale di Zona Tecnica Sud Gold Allieve che ha assegnato i pass per l'ammissione al Campionato Italiano della Federazione Ginnastica d'Italia di ginnastica artistica femminile prevista dal 16 al 18 maggio a Civitavecchia. In questa competizione presenti le ginnaste della Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Molise; 5 categorie in campo (A1, A2, A3, A4 e A5) per 5 livelli (L1, L2, LE3, L4 ed L5). Sofia De Filippi, classe 2015, categoria A2, livello L2, si piazza 6^ nella classifica di giornata e grazie al suo punteggio ottiene l'ammissione al Campionato Italiano Gold Allieve 2025. Sarà l'unica portacolori siciliana ad approdare alla finale italiana.

Così il tecnico Federale Gilda Tortorici: "Contavamo di fare di più in termini di punteggio, ma la gara è gara. Così come può andare bene, può andare male. A noi è andata benino. Partivamo con il sesto punteggio ed è così che abbiamo chiuso. Sofia non era nello stato di forma ottimale, ha lavorato tanto e bene per incrementare il suo programma che ha portato a termine, ha provato a fare il massimo seppure con qualche errorino qua e là. L'obiettivo era qualificarsi rientrando tra le 60 ginnaste migliori d'Italia. Ce l'abbiamo fatta e così andremo a Civitavecchia per migliorare il nostro score".