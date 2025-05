3 Maggio: cambia il clima tra Usa e Kiev, Trump licenzia Waltz, Meloni vuole il bis

03/05/2025 07:54:00

E' il 3 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Sembra sia cambiato il clima nei rapporti tra Washington e Kiev: l’accordo sulle terre rare contiene anche l‘impegno Usa per la fornitura di armamenti del valore di 50 milioni di dollari all’Ucraina, e il fatto irrita Putin e i suoi. Vance, intanto, prevede che la guerra sarà lunga e ribadisce che l’America è pronta a uscire dal negoziato

• Trump ha licenziato il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz e il suo vice, coinvolti nel cosiddetto chat-gate, la rivelazione via chat di piani top secret. Waltz farà l’ambasciatore all’Onu

• La guerra dei dazi registra una doppia schiarita: da un parte la Cina ha aperto a possibili trattative con gli Usa, dall’altra l’Europa si è detta disponibile a ridurre il disavanzo commerciale da 50 miliardi di euro comprando più beni sul mercato americano

• In Germania un corposo rapporto dei servizi segreti definisce Afd un partito di estrema destra, pericoloso per la democrazia. È l’anticamera di una messa fuori legge? Per ora gli osservatori la ritengono improbabile

• In una lunga intervista all’AdnKronos Meloni ha anticipato di essere pronta a ricandidarsi a fine legislatura. Ha anche parlato di un rapporto leale ma non subalterno con Trump. Palazzo Chigi, poi, ha fornito l’elenco dei regali (qualcuno bizzarro) ricevuti dalla premier

• Un terremoto di grado 7.5 ha colpito il Cile. Si temeva uno tsunami che però non è arrivato

• In Gran Bretagna Farange ha trionfato alle elezioni amministrative

• In Texas oggi si vota per decidere se far diventare municipio autonomo parte di una città popolata solo da dipendenti di SpaceX

• In un’intervist tv il principe Harry ha detto che vorrebbe fare pace con la famiglia («Non posso vedere mio padre, e non so quanto tempo gli resta»), ma sembra che non abbia convinto Carlo III d’Inghilterra

• Standard & Poor’s ha abbassato le previsioni di crescita del Pil mondiale, colpito dalle tensioni commerciali. L’Italia, ha previsto, crescerà quest’anno dello 0,5 per cento

• In provincia di Parma un uomo di 58 anni ha ucciso la moglie di 48, poi è fuggito in auto ma dopo poco si è schiantato, forse volontariamente, contro un camion ed è morto

• Negli Usa le uova sono care o introvabili: così è un vero e proprio boom per quelle vegetali, dette vegane, che stanno conquistando anche l’Europa

• Tutto è pronto per il conclave: il comignolo per la fumata che annuncia il risultato delle votazioni è stato montato. Circolano voci (false) sulle cattive condizioni di salute del cardinale Parolin. Il cardinal Filoni si dice fiducioso di un’elezione al primo giorno, il 7 maggio (e intanto Trump riposta un’immagine che lo ritrae vestito da Papa)

• Il Vaticano dovrà risarcire con 3,5 milioni di sterline il finanziere Raffaele Mincione, perché lo aveva accusato «ingiustamente accusati di disonestà, frode e cospirazione»

• Sono stati centomila gli spettatori del Concertone del Primo Maggio a Roma

• L’Ordine degli avvocati di Milano ha varato una piattaforma che consente agli iscritti di segnalare comportamenti censurabili o encomiabili da parte dei giudici. La possibilità è prevista dalle nuove norme

• Domani si vota in 154 comuni del Trentino-Alto Adige, capoluoghi Trento e Bolzano compresi

• Denunciato per rapimento e violenza sessuale a New York, lo stilista Riccardo Tisci ha respinto in blocco le accuse

• I calciatori del Barcellona, che a giorni incontreranno l’Inter in Champions League, sono sospettati di doping: i dubbi riguardano le fasce con le quali gli atleti si coprono i polsi

• In semifinale nel torneo di Madrid, Lorenzo Musetti è stato sconfitto da Jack Draper

• Nell’anticipo di campionato di Serie A Torino e Venezia hanno pareggiato 1-1

• Sono scomparsi la storica trapezista Lina Orfei e Alessandro Quasimodo, attore e regista, figlio del poeta premio Nobel Salvatore Quasimodo

Titoli

Corriere della Sera: Disgelo sui dazi / tra Ue e Usa / La Cina: dialogo

la Repubblica: I veleni del Conclave

La Stampa: Cina-Usa-Ue, trattativa globale

Il Sole 24 Ore: Disoccupazione, a marzo risale al 6%

Avvenire: Un voto estremista

Il Messaggero: Meloni verso la ricandidatura

Il Giornale: Meloni: finisco e mi ricandido

Qn: Nuovo piano per il lavoro / Tensione nel governo

Il Fatto: Calderone Tour: crociere / a sbafo ai big del ministero

Libero: Macron attacca LIbero

La Verità: L’Europa vuole mettere la destra fuorilegge

Il Mattino: «Con Trump leali, non subalterni»

il Quotidiano del Sud: Dazi, il mondo è più povero

il manifesto: In fondo al mare

Domani: Trump minaccia l’economia globale / Adesso la Cina vuole trattare sui dazi