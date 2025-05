Mazara del vallo: padre e figlio arrestati per droga e pistola. il minorenne usato per lo spaccio?

03/05/2025 11:02:00

La Polizia di Stato ha eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di un pregiudicato di Mazara del Vallo e del suo figlio diciassettenne, accusati di detenzione di stupefacenti e di un'arma da fuoco.

Per l'uomo, l'arresto è scattato in esecuzione di un provvedimento del GIP di Marsala, emesso su richiesta della locale Procura. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. La posizione del minore è stata invece gestita dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni, che ha coordinato le indagini e ottenuto dal GIP competente la misura della custodia in un istituto penitenziario minorile.

Appostamenti e condotte sospette

I fatti risalgono al mese di marzo. Gli investigatori della Squadra mobile di Trapani e del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, durante un servizio di appostamento nei pressi di un terreno adiacente all'abitazione del pregiudicato, avevano notato comportamenti sospetti. Secondo quanto riferito, l'uomo si posizionava nei pressi di una strada poderale, mentre il figlio nascondeva o prelevava grossi involucri celati tra i cespugli.

Droga, pistola e sospetti sull'utilizzo del minorenne

Il ritrovamento successivo di un chilo di cocaina, di una pistola calibro 7.65 con munizionamento e di un silenziatore, ha chiarito la natura di quelle azioni sospette. Gli inquirenti ipotizzano che il padre, già noto alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti, utilizzasse il figlio minorenne, incensurato, per occultare e spostare ingenti quantità di droga destinata allo spaccio, nel tentativo di non destare sospetti e proteggere se stesso.

L'allarme per l'arma e il ritrovamento di denaro

A destare la preoccupazione degli agenti è stato il sospetto che, oltre alla droga, la coppia detenesse un'arma. Questa circostanza ha spinto gli investigatori a perquisire il terreno, portando al sequestro urgente sia dell'arma che della cocaina. I servizi di osservazione successivi avrebbero documentato la reazione di disperazione del pregiudicato e del figlio di fronte alla scoperta della sparizione della droga e della pistola.

Durante l'arresto di padre e figlio, avvenuto su delega delle autorità giudiziarie, è stata effettuata anche una perquisizione che ha permesso di rinvenire 15 mila euro in contanti, nascosti in un barattolo di vetro nel giardino dell'abitazione. La somma è stata sequestrata, in quanto ritenuta probabile provento dell'attività di spaccio.

Contrasto allo spaccio e allarme sociale

L'operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto allo spaccio di droga, particolarmente attivo nel quartiere "Mazara 2" e nelle zone limitrofe. Le forze dell'ordine sottolineano l'importanza e la tempestività dell'intervento, soprattutto alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolti giovanissimi e l'utilizzo di armi. Il sequestro della pistola, in questo contesto, assume un significato ancora più rilevante, sottraendo uno strumento potenzialmente pericoloso alla criminalità.