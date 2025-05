Borghi dei Tesori, festival gastronomici e spettacoli. Il weekend in provincia di Trapani

03/05/2025 06:00:00

Concerti, spettacoli teatrali, passeggiate nei borghi e degustazioni di formaggi tipici.

Il weekend del 3 e 4 maggio offre un viaggio da non perdere tra le eccellenze del territorio della provincia di Trapani:

BORGHI DEI TESORI - Dopo la sospensione per il lutto nazionale, il Borghi dei Tesori Fest riparte il 3 e 4 maggio con visite ed esperienze diffuse in tutta la Sicilia. In provincia di Trapani, i riflettori sono puntati su Custonaci, dove si potrà esplorare il suggestivo villaggio preistorico di Scurati, con le sue grotte abitate fino all’Ottocento e la celebre Grotta Mangiapane, trasformata in museo etnografico vivente. A Calatafimi Segesta riapre l’antico eremo di San Michele, luogo di pace e spiritualità, e si potrà approfondire la storia del territorio tra reliquie religiose e paesaggi collinari. A Balestrate, invece, l’esperienza è immersiva e contemporanea: una passeggiata tra i campi di mango in fiore, che raccontano la scommessa tropicale dell’agricoltura siciliana, uniti a degustazioni e storytelling agricolo. Sono previste anche attività legate alle tradizioni culinarie e alla vita rurale. Il festival, promosso dalla Fondazione Le Vie dei Tesori, permette di partecipare con coupon digitali per visite ed esperienze (10 visite a 18 euro, 4 visite a 10 euro). Da Palermo partono pullman per Custonaci e Calatafimi sabato 3 maggio. Info: www.leviedeitesori.it | WhatsApp e tel: 389 2350723.

SELINUNTE - Domenica 4 maggio, il Parco Archeologico di Selinunte offrirà due esperienze speciali per scoprire la città antica, con un trekking e una pedalata archeologica che inizieranno alle 9:00. I partecipanti avranno l'opportunità di esplorare il sito di Galera Bagliazzo, partendo dalla Collina Orientale e attraversando uliveti e macchia mediterranea fino a raggiungere la necropoli, dove un archeologo di CoopCulture guiderà il gruppo tra le recenti scoperte. Il percorso, che può essere effettuato a piedi o in bicicletta, si concluderà con una vista sull’Agorà. Alle 11:00, al Baglio Florio, il paesaggista Giuseppe Barbera presenterà il suo libro "Il giardino del Mediterraneo", un viaggio tra botanica, mitologia e paesaggi siciliani. Inoltre, saranno disponibili visite guidate alle 10:30 ("Passeggiata tra i templi") e alle 11:30 ("Le mura di Selinunte e i suoi passaggi segreti"). Il Parco offre anche il noleggio di biciclette e audioguide multilingua. L'ingresso è gratuito per la giornata. Prenotazioni e info su coopculture.it.

SEGESTA - Il 4 maggio, in occasione della prima domenica del mese, il Parco Archeologico di Segesta offre ingresso gratuito e una serie di attività speciali. I visitatori potranno partecipare al Picnic degli Elymi, una visita guidata al Tempio Dorico seguita da un picnic con prodotti locali. Per i più piccoli, è previsto un incontro alle 10:45 dal titolo "La voce degli alberi", un’esperienza di narrazione partecipata con Alessia Franco, che trasformerà un racconto orientale in un'avventura interattiva. Inoltre, alle 10:30, si terrà la visita guidata "L'archeologo racconta il Tempio Dorico", che esplorerà la storia e l'architettura del tempio. Il parco, immerso nella macchia mediterranea, si presenta come un giardino ricco di storia, finalmente ripreso dopo l’incendio del 2023. Prenotazioni e informazioni su coopculture.it.

MARSALA - Sabato 3 maggio, alle 21:30, al Teatro Impero di Marsala lo spettacolo “Le Stelle del Varietà – Il grande Show all’italiana”, ultimo evento della XVII Rassegna Lo Stagnone scene di uno spettacolo. Con la partecipazione di Vito Ubaldini e il corpo di ballo della Marsala Dance Academy, il programma include sketch comici, musica dal vivo e un omaggio a Gigi Proietti. I biglietti sono disponibili presso I Viaggi dello Stagnone e online su LiveTicket. Per info, contattare il 320.8011864.

POGGIOREALE - Fino al 4 maggio a Poggioreale si svolge il Festival del Formaggio Valle del Belìce, con degustazioni ONAF, show-cooking, seminari, laboratori del gusto e una passeggiata trekking tra i sentieri degli Elimi. L’evento celebra il Pecorino Siciliano DOP e promuove la cultura agroalimentare locale. Sabato alle 13:00 “Piazza Elimo in Festa” con produttori, consorzi e talk show. Domenica alle 12:00 degustazione guidata dei formaggi siciliani DOP.

ALCAMO - Al Teatro Cielo d’Alcamo va in scena “L’incidente”, commedia brillante di Luigi Lunari con la regia di Franco Regina, nell’ambito della 49ª stagione del Piccolo Teatro di Alcamo. Spettacoli: sabato alle 21:15, domenica alle 18:00. Info e prevendita presso la sede del Piccolo Teatro (Via F. P. Lucchese, 13 – Alcamo) o su www.piccoloteatro.it.

VALDERICE - Sabato 3 maggio 2025, a Lido Valderice si conclude il Primo Maggio Fest con una giornata ricca di eventi: dalle ore 16 animazione per bambini, laboratori di aquiloni e trucca-bimbi; dalle 18 apertura del Village Food “Chiddro chi trovi mangi”. Dalle 18:30 live show con Ottoni Animati, Assi di Mazze Band e dj set con Music & Remix. Ingresso libero.

MARSALA - Domenica 4 maggio, alle 18:00, il Teatro Sollima ospiterà il concerto "Sur le Fil" del Trio Mal d'Estro, composto da Bruno Giordano, Claudio Massola e Alessandro Delfino. Il programma spazierà dal Barocco al Novecento, con brani di Bach, Scarlatti, Chopin, Fauré e Gershwin. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dalle 16:00 o su prenotazione contattando il Maestro Giuseppe Lo Cicero al 320 6905330.

TRAPANI - Dal 3 al 25 maggio il Museo San Roccoospita la mostra “Heroes – dagli antichi miti ai supereroi moderni”, nell’ambito di Trapani Comix & Games. In esposizione tavole originali e copertine di grandi artisti come Frank Miller, Alex Maleev, Simone Bianchi e Gabriele dell’Otto. Un viaggio visivo da Ulisse a Batman, da Achille a Superman, curato da Marco Rizzo e Matteo Belfiore.

ALCAMO - Dal 3 maggio e per tutto il mese, anche Alcamo partecipa al “Maggio dei Libri”, campagna nazionale promossa dal Cepell per diffondere la lettura in contesti nuovi. In programma eventi per tutte le età alla Biblioteca Sebastiano Bagolino, mostre, laboratori per bambini, la rassegna “Alcamesi Illustri”, “A libro aperto” con incontri tra autori e lettori, e l’Alcamo Book Festival. Prevista anche un’iniziativa per scoprire il patrimonio librario e archivistico, a cura della Soprintendenza di Trapani. Il Comune aderisce attraverso il “Patto per la lettura – Alcamo Città che legge”.

PANTELLERIA - Fino al 4 maggio si terrà “Pantelleria Wild”, cinque giorni di escursioni guidate nel Parco nazionale dell’isola tra natura vulcanica, storie locali e benessere. Info e programma su facebook.com/maranimaexperiencenature.

ALCAMO - Domenica 4 maggio ad Alcamo si terrà la II edizione del “Giro in Auto d’Epoca – Inclusione Sociale”: dalle ore 9:00 esposizione di auto in Piazza Ciullo, alle 10:00 partenza per il giro nel centro storico con i ragazzi, alle 12:00 consegna gadget. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, promuove inclusione, condivisione e partecipazione. Per info: Francesco Bonura 3383107773.

ERICE - Sabato 3 maggio alle 18.00, per la Rassegna letteraria "LibriAmoCi – Incontro con l'Autore", Fabio Stassi presenta il suo nuovo lavoro "Bebelplatz. La notte dei libri bruciati", edito da Sellerio. L’incontro a ingresso gratuito è alla Libreria Galli Ubik di via Manzoni.

MAZARA DEL VALLO - Sabato 3 maggio alle ore 18:15, al Teatro Garibaldi, appuntamento con “Goce d’Africa”, concerto nell’ambito della 47ª Stagione Concertistica degli Amici della Musica. Protagonisti João Otilio (voce, chitarra), insieme a un ensemble di musicisti con strumenti tradizionali e percussioni africane. In programma musiche del Brasile e dell’Africa nera. Ingresso libero con contributo, fino a esaurimento posti.

MARSALA - Domenica 4 maggio, dalle 10:00 alle 13:00, ArcheOfficina organizza un tour guidato con archeologo nell’area archeologica di Capo Boeo a Marsala, all’interno del Parco di Lilibeo. Il percorso parte dalla Plateia Aelia, attraversa la domus romana sotto il Cine Impero e la domus dell’insula I con mosaici di stile africano e ambienti termali, per concludersi all’antro della Sibilla, sito ipogeo sotto la Chiesa di San Giovanni Battista, legato ai culti oracolari e cristiani. Biglietti da 6 a 10 euro. Info e prenotazioni: 351 4849420.

MARSALA - Il Parco Archeologico di Lilibeo è aperto ogni weekend con visite guidate ai suoi tre siti principali: la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l'Ipogeo di Crispia Salvia. Le visite, organizzate da ArcheOfficina, sono disponibili il sabato e la domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, contattare 351 4849420 o inviare un'email a lilibeo@archeofficina.com.