Trapani, otto nuove assunzioni entro il 30 aprile: il Comune rafforza la macchina amministrativa

03/05/2025 06:00:00

Il Comune di Trapani chiude il mese di aprile con una notizia concreta: sono otto le nuove assunzioni a tempo indeterminato firmate nel mese di aprile, con l’obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell’ente e affrontare la storica carenza di personale che da anni rallenta il funzionamento della macchina amministrativa. Una decisione che si inserisce nel solco tracciato dal nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao), aggiornato al paragrafo 3.3 dedicato proprio al fabbisogno del personale.

Un passaggio fondamentale, come spiegano dal Comune, perché consente di agire senza attendere l’approvazione del rendiconto, prevista non prima di fine giugno, evitando così il rischio di ulteriori rallentamenti legati poi all’obbligo di approvare anche il bilancio consolidato. "Sarebbe stato un cane che si morde la coda", spiega Enzo Abbruscato, assessore al Personale, sottolineando che mai come quest’anno l’amministrazione è riuscita a completare le assunzioni tra il 28 febbraio e il 30 aprile, nei tempi giusti.

A firmare il contratto il 30 aprile sono stati quattro funzionari direttivi tecnici, che andranno a potenziare il settore dei Lavori Pubblici, l’edilizia privata e l’area PNRR; tre funzionari contabili, che rafforzeranno l’ufficio finanziario anche con compiti legati alla riscossione coattiva e alla tenuta del bilancio; un funzionario informatico, chiamato a sostenere la sfida della transizione digitale; e un giovane centralinista non vedente, assunto ai sensi della Legge 68/99, che prenderà servizio al centralino del Comune.

"Il Comune di Trapani continua nell’opera di rafforzamento della struttura organizzativa dell’ente – afferma il sindaco –. Dopo le assunzioni del 28 febbraio, con undici nuovi agenti di polizia municipale e altre unità, oggi completiamo un altro importante passaggio. L’ente si dota di nuovo personale giovane, competente e motivato, in grado di affrontare anche le sfide della digitalizzazione, per migliorare i servizi ai cittadini e rispondere alle esigenze delle imprese locali2.

Dietro questo risultato, come sottolineato dall’assessore al Personale Enzo Abbruscato, c’è un lavoro di squadra portato avanti in tempi strettissimi. "L’amministrazione ringrazia tutto il settore personale. La stragrande maggioranza del personale comunale ha risposto in modo positivo alle sollecitazioni, nonostante le difficoltà e i tempi stretti imposti dall’approvazione degli strumenti finanziari. È doveroso ringraziare tutto l’ufficio personale, perché il risultato raggiunto dimostra, ancora una volta, che anche in condizioni di carenza strutturale di personale, se si lavora insieme si possono ottenere risultati concreti e lungimiranti".

Il Comune di Trapani, con l’aggiornamento del Piao, ha già previsto ulteriori assunzioni anche per i prossimi anni, con l’obiettivo di superare in maniera strutturata il problema della carenza di organico in tutti i reparti. Una scelta che guarda avanti e che, nel rispetto della programmazione, apre una nuova fase per l’amministrazione trapanese.