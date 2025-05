Marsala, all’ingresso del cimitero un’auto abbandonata trasformata in discarica: “Uno spettacolo indegno”

03/05/2025 10:35:00

Una Ford Focus blu, con i vetri rotti, la carrozzeria danneggiata, senza targa e visibilmente in stato di abbandono. Ma il dettaglio più inquietante è che non si tratta solo di un relitto. L’auto, ormai ridotta a rottame, è stata trasformata in un vero e proprio deposito di rifiuti: al suo interno si ammassano sacchi di spazzatura, cartoni, bottiglie di plastica e altri scarti. Il tutto accade a Marsala, proprio accanto all’ingresso secondario del cimitero comunale.

A documentare la situazione sono stati alcuni cittadini che hanno inviato le foto alla redazione di Tp24 (redazione@tp24.it9 stanchi di dover assistere a quella che definiscono “una scena indecorosa” ogni volta che accedono al camposanto dalla parte posteriore, nei pressi di un autolavaggio. “È da tempo che quella macchina è lì, nello stesso stato. E da tempo nessuno fa nulla”, racconta chi frequenta l’area con regolarità. “Ma adesso, oltre al degrado, c’è anche un evidente rischio igienico. Chiediamo un intervento urgente delle autorità”.

La presenza di un mezzo abbandonato e utilizzato come discarica, in un luogo che dovrebbe evocare rispetto e decoro come un cimitero, è un simbolo evidente di incuria e disattenzione. Non si tratta solo di una questione estetica o simbolica, ma anche di igiene pubblica. Con le temperature in aumento, l’accumulo di rifiuti organici potrebbe infatti attirare animali, generare cattivi odori e costituire un potenziale pericolo per la salute.

Auspichiamo che il Comune intervenga al più presto, rimuovendo il veicolo e bonificando l’area. Perché Marsala merita rispetto – soprattutto nei luoghi dove il rispetto dovrebbe essere la regola, non l’eccezione.