San Vito Lo Capo piange Gaspare Battiata, storico libraio e anima culturale del paese

03/05/2025 09:13:00

San Vito Lo Capo perde una delle sue figure più care e autentiche: è morto Gaspare Battiata, per tutti “Asparinu”, storico libraio e anima del mondo culturale della cittadina. Un uomo perbene, come lo ricorda Ninni Ravazza: «L’ho conosciuto 60 anni fa. Ha dimostrato coi fatti cosa significa essere una persona corretta, leale. Sono dispiaciuto per la perdita di un amico, un pezzo della mia giovinezza. Che il suo ricordo accompagni San Vito sulla strada della generosità».

Gaspare Battiata è stato per anni un punto di riferimento per la rassegna "Libri, autori e bouganville", nata 26 anni fa proprio accanto alla sua libreria “Arcobaleno”, nello slargo di via Venza. Lo ricorda commosso Giacomo Pilati: «Era tra i primi a promuovere le serate con entusiasmo, portava i suoi libri, la sua presenza, la sua amicizia. In tutti questi anni è stato prezioso».

I funerali si svolgeranno oggi, 3 maggio, alle ore 11:00 presso il Santuario di San Vito Martire.