Se ne sono andati
23/12/2025 11:41:00

Marsala, addio a Erasmo Sciacca

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/marsala-addio-a-erasmo-sciacca-450.jpg

È venuto a mancare all’età di 80 anni Erasmo Sciacca.
 

La salma si trova attualmente presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala e, nella giornata di domani, sarà trasferita alla Sala del Commiato Grupposo, in Piazza Castello 3, per proseguire la camera ardente.

I funerali saranno celebrati sabato 27 dicembre alle ore 11:30 presso la Chiesa Parrocchiale di S.Giovanni Maria Vianney di Contrada Amabilina, a Marsala.


I familiari ringraziano quanti vorranno unirsi al loro dolore nel ricordo e nella preghiera.

Il servizio funebre è curato dall’Impresa Funebre Grupposo, con sede a Marsala.


Se ne sono andati | 2025-12-22 12:20:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/marsala-addio-all-avvocato-stefano-venuti-250.jpg

Marsala, addio all'avvocato Stefano Venuti

E' morto a Marsala l'avvocato Stefano Venuti, venuto a mancare all’età di 75 anni. Professionista stimato e molto conosciuto in città, l’avvocato Venuti ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nel...