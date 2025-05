Shark inarrestasbile e sempre prima: battuti pure i campioni d'Italia di Milano

04/05/2025 20:36:00

Trapani Shark immensa. I granata stendono anche i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano 89-81 e confermano il primo posto in classifica quando manca ormai soltanto una partita al termine della stagione regolare. Vittoria meritatissima quella dei granata, che hanno sofferto l’Olimpia soltanto nei primi minuti del primo quarto, quando l’intensità difensiva voluta da Ettore Messina ha avuto la meglio sulla voglia di correre dei granata che hanno sbagliato tanto, sia in transizione che alcuni tiri “aperti”.

L’Olimpia, così, si porta avanti raggiungendo il +5 sul 21-16, ma il time-out di Repesa consente ai granata di ritrovare l’armonia, prima con una tripla di Galloway e poi con due azioni simili, di prepotenza, di Eboua, mandato subito in campo al posto di Horton. Così, proprio una schiacciata di Eboua sigla il punteggio sul 27-26 al termine del primo quarto.

Nel secondo periodo la partita prosegue punto a punto. Dal 30-32 pari, però, la partita cambia volto, perché Trapani piazza un break di 13-0 con due canestri di Horton più una schiacciata che infiamma il pubblico, una tripla di Galloway e un altro canestro di Petrucelli per il +11 sul 43-32 a 3’ dalla fine, massimo vantaggio dei siciliani, quasi confermato al suono della sirena per la fine del periodo, sul 47-38.

Milano parte fortissimo nel terzo quarto, con un break di 7-0 che le permette di rientrare sul -2 (47-45), ma i trapanesi respingono l’assalto milanese e con la tripla di Galloway tornano sul +11 (56-45) a 5’41” dalla fine per arrivare, poi, al +15 (63-48), nuovo massimo vantaggio, con l’ennesima tripla da 8 metri di Galloway, seguito da un altro canestro in transizione sempre dello statunitense. Ma Milano ha sette vite, torna a -6 con la tripla di Brooks, prima che Robinson ridia fiato a Trapani per il 69-60 con il quale si conclude il terzo periodo.

Anche nell’ultimo quarto la partenza è tutta di Milano, che torna sul -4 (69-65), quindi, ci prova Robinson a spronare i suoi con due liberi. È una partita combattuta sui nervi, con i lombardi che tentano, azione su azione, di azzerare il ritardo, mentre, di contro, Trapani prova a mantenere quel minimo vantaggio accumulato. A metà periodo non si segna più, fino a quando Robinson e Petrucelli non trovano due triple che riconsegnano il vantaggio in doppia cifra a Trapani, sull’80-68 prima della tripla da metà campo, e di tabella, allo scadere dei 24 secondi di Notae per il nuovo +13 (86-73). L’incontro praticamente si chiude qui, perché Trapani riesce a gestire gli ultimi tentativi di Milano e chiude 89-81, confermando il primo posto in classifica a una giornata dalla fine della stagione regolare.