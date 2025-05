Ci risiamo. Rifiuti e degrado a Birgi Sottano

04/05/2025 12:40:00

Mare splendido, paesaggio suggestivo, ma anche degrado e abbandono. Ci risiamo, a Birgi Sottano, prima (o ultima) contrada di Marsala, dove le segnalazioni dei cittadini tornano a farsi sentire, soprattutto in vista della stagione estiva.

A preoccupare, in particolare, è il parcheggio pubblico realizzato con fondi europei, oggi trasformato in una discarica a cielo aperto. Sacchi di rifiuti, materiali ingombranti, erbacce. Uno spazio che dovrebbe accogliere residenti e turisti è invece diventato simbolo dell’incuria.

“Qui è sempre la stessa storia. Il Comune di Marsala non si è mai davvero interessato a questa zona”, lamentano alcuni abitanti. Non è la prima volta che Birgi Sottano finisce al centro delle polemiche per la mancanza di servizi, la pulizia carente e l’assenza di controlli.

La denuncia arriva in un momento cruciale: con l’arrivo dei primi bagnanti e visitatori, il rischio è che un luogo dal grande potenziale turistico venga ancora una volta compromesso dal degrado.