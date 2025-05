Il Raduno dei Bersaglieri a Marsala con sport, musica e degustazioni

04/05/2025 08:00:00

Marsala si prepara ad accogliere il 72° Raduno nazionale dei Bersaglieri con una giornata, quella di venerdì 9 maggio 2025, che unisce memoria storica, attività sportiva e promozione culturale e turistica. Tra le iniziative più attese, l’evento "Quelli col cuore da Bersagliere", che prenderà il via alle 9:30 sul Lungomare Boeo, davanti al Monumento ai Mille. Qui Giuseppe Culicchia, istruttore con oltre vent’anni di esperienza, guiderà una lezione dimostrativa di indoor cycling su 45 biciclette Technogym messe a disposizione dalla palestra Fitness Point.

L’iniziativa rappresenta un incontro simbolico tra il passato e il presente: dalla bici militare dei battaglioni bersaglieri alla moderna spinning bike, il filo conduttore resta lo spirito di sacrificio e disciplina. “Lo sport è il linguaggio universale che unisce generazioni e culture”, ha commentato l’assessore Ignazio Bilardello, sottolineando l’importanza del connubio tra attività fisica e valori storici.

A chiudere la giornata, alle 21:00, il Teatro Impero ospiterà il concerto “Festa dell’Europa: Fanfare in Concerto”, con il Coro Bersaglieri di Mineo e le Fanfare di Palermo, Roma Capitale e San Donà di Piave. Ad arricchire la serata anche la performance artistica di Fabio Ingrassia, che porterà in scena lo spettacolo “Oltre i confini”, dedicato alla storia di un giovane bersagliere in bicicletta, tra guerra e amore. L’ingresso sarà consentito solo su invito.

Alle 22:30, la manifestazione si sposterà in Piazza della Repubblica, davanti la Chiesa Madre, dove si esibiranno altre fanfare provenienti da tutta Italia. Durante l’inno di Mameli, Ingrassia realizzerà dal vivo un dipinto su tela rotante raffigurante un bersagliere con la tromba e il tricolore.

Nel frattempo, per tutta la settimana del raduno (dal 7 al 13 maggio), la Strada del Vino di Marsala Terre d’Occidente, in collaborazione con il Comune di Marsala e il Museo Archeologico Lilybeo, ha organizzato un itinerario enogastronomico e culturale. Con un biglietto unico sarà possibile accedere al Museo del Vino, al Museo Lilybeo e partecipare a degustazioni guidate presso l’Enoteca della Strada del Vino. Quindici le aziende vinicole che hanno aderito all’iniziativa, aprendo le loro cantine ai visitatori per scoprire il patrimonio enologico locale, con prenotazioni disponibili online e possibilità di servizio navetta.

Marsala si presenta così con una proposta variegata che intreccia sport, cultura e territorio, offrendo ai visitatori un’occasione unica per riscoprire i valori dei Bersaglieri e, al contempo, le eccellenze della città.