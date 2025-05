Dramma della solitudine: uomo trovato morto in casa, nessuno si era accorto di nulla

05/05/2025 14:38:00

Un uomo muore da solo nella sua casa. Nessuno bussa alla porta, nessuno chiede di lui. Solo un odore sgradevole e l’assenza prolungata spezzano il muro dell’indifferenza. È la tragedia silenziosa che si è consumata a Trappeto, piccolo borgo in provincia di Palermo, dove un uomo di nazionalità romena è stato ritrovato privo di vita nella propria abitazione di via Leonardo da Vinci.

Da giorni nessuno lo vedeva. La sua figura discreta, forse abituata a passare inosservata, aveva smesso di attraversare le strade del paese. Solo alcuni residenti, insospettiti dal silenzio e da un odore acre che si diffondeva nel palazzo, hanno allertato le forze dell’ordine. Quando i carabinieri e la polizia municipale sono entrati nell’appartamento, hanno scoperto il corpo ormai in avanzato stato di decomposizione. Una morte avvenuta giorni prima, nel totale silenzio. Nessuno se n’era accorto.

L’uomo viveva da solo, lavorava saltuariamente e aveva scelto Trappeto come rifugio, come possibile nuova casa. Ma in quella casa ha trovato solo la morte, e con essa l’indifferenza di un mondo che spesso non vede, non ascolta, non si accorge. Un dramma umano, prima ancora che sanitario o giudiziario.

Le autorità, per motivi di sicurezza igienico-sanitaria, hanno transennato l’area e bloccato momentaneamente il traffico. L’ASP è intervenuta per bonificare l’ambiente, mentre la Procura di Palermo ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento si ipotizza un malore improvviso, ma nessuna pista viene esclusa.