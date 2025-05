Dalla Tari alla FuniErice. La sindaca Toscano: “Nessun caos, la maggioranza è compatta”

05/05/2025 06:00:00

Sanità, rifiuti e gestione della Funierice. La sindaca di Erice, Daniela Toscano, interviene su alcuni dei temi più caldi della vita amministrativa locale, rispondendo alle polemiche delle ultime settimane. In una lunga intervista, la prima cittadina chiarisce la posizione dell’Amministrazione e difende le scelte fatte, accusando l’opposizione di “strumentalizzare vicende note da tempo”.

Guardie mediche e sanità locale

Toscano ha commentato le segnalazioni di disservizi nelle guardie mediche di Trapani ed Erice, definendo il servizio“fondamentale”, sottolineando la responsabilità dell’ASP e della Regione Siciliana: «Purtroppo sappiamo bene che l’ASP in Sicilia funziona male, nonostante ci siano ottimi professionisti. Manca una visione strategica da parte della Regione su settori fondamentali come sanità, rifiuti e acqua. È lì che bisogna intervenire con un piano complessivo».

Tari, rincari contenuti e rinvio motivato

La sindaca ha poi spiegato il rinvio dell’approvazione delle nuove tariffe Tari, precisando che non si tratta di caos amministrativo, come sostiene l’opposizione:

«Il governo ha concesso una proroga al 30 giugno, anche a fronte del nuovo bonus sociale per le famiglie con redditi bassi e numerosi figli. Questo comporta una redistribuzione del carico su altri contribuenti. Abbiamo scelto di prenderci il tempo per valutare meglio. Nessun sindaco è felice di aumentare i tributi, ma la Tari è una tariffa e il costo del servizio va coperto per intero».

Funierice, nessuna commissione d’inchiesta

Sul caso Funierice e sulle richieste di una commissione d’inchiesta da parte dell’opposizione, Toscano è netta: «Non serve una commissione. Tutte le accuse sollevate da Fauci sono già state archiviate dalla magistratura. I giudici si sono già espressi, anche il giudice del lavoro ha proposto una transazione che non prevede il reintegro. Non c’è nulla di personale, ma bisogna difendere l’interesse pubblico, non quello privato».

Secondo la sindaca, «la maggioranza è compatta» e l'opposizione «sta cercando di alimentare tensioni su vicende che non hanno più alcuna base legale». Sul futuro amministrativo, Toscano conferma: «Andremo avanti fino alla fine del mandato, rispettando il programma per cui siamo stati eletti». Ecco l'intervista integrale rilasciata a Il Volatore di Rmc101.