 L'Orchestra Fiati Maria SS. di Custonaci trionfa alla "Bacchetta d’Oro"

05/05/2025 09:44:00

L’Orchestra Fiati Maria SS. di Custonaci conquista il primo posto nella prima categoria del prestigioso concorso nazionale "La Bacchetta d’Oro", tenutosi a Frosinone, e conquistando anche l’ambitissimo premio assoluto: la Bacchetta d’Oro.

Un risultato straordinario per il gruppo musicale custonacese, guidato dal maestro Alessandro Vinci, che ha saputo incantare la giuria con un’esecuzione impeccabile e un’intensità espressiva fuori dal comune. Ma il vero colpo di scena è arrivato con l’assegnazione del trofeo “Bacchetta d’Oro”, il riconoscimento più alto dell’intero concorso, conferito alla banda che ha ottenuto il punteggio più elevato tra tutte le vincitrici di categoria.

Il concorso "La Bacchetta d’Oro" è uno degli appuntamenti più attesi nel panorama bandistico italiano. Raduna formazioni provenienti da tutta Italia, che si sfidano in diverse categorie per livello tecnico e repertorio. L’evento rappresenta una vetrina d’eccellenza per le orchestre a fiati e costituisce un banco di prova per giovani musicisti, direttori e realtà associative che lavorano quotidianamente per tenere viva la cultura musicale nei territori.

L’Orchestra Fiati Maria SS. di Custonaci si è distinta non solo per la qualità musicale, ma anche per l’energia, la coesione e la passione trasmessa dal palco. La vittoria non è solo il risultato di un’esibizione di successo, ma il coronamento di un percorso di crescita, impegno e dedizione portato avanti da un gruppo di ragazzi e ragazze che con entusiasmo tengono alta la bandiera della propria città.

"È un sogno che si realizza – ha dichiarato il maestro Alessandro Vinci – ma è anche la dimostrazione che il talento, se coltivato con costanza, può portare lontano. Questo riconoscimento è di tutti: dei musicisti, delle famiglie, della comunità che ci sostiene. E ovviamente, di Custonaci."