La settimana sportiva: il Calcio Femminile Marsala festeggia la serie C - Il Marsala Futsal si qualifica al quarti dei Play Off

05/05/2025 06:00:00

• Handball: la AC Life Style Handball Erice batte Cassano Magnago e sblocca la serie di semifinale a suo favore. E' la partenza di Cassano a sorprendere. Davanti al pienone del “Pala Cardella”, è un primo tempo di sofferenza per le Arpie, che vivono la sfida come una salita ripida. Le padrone di casa, infatti, non riescono mai a mettere il naso avanti, rimanendo troppo statiche in difesa e trovando in attacco una sola soluzione efficace, derivante dall’intesa fra Alexandrina Cabral Barosa ed il pivot Marianela Tarbuch. Il secondo tempo racconta un’altra partita, con la fisicità e il talento delle ericine che prendono il sopravvento (15-12. 38’, 23-16, 46’). La regia di Cabral Barbosa trova sponda anche nella ritrovata vena realizzativa di Laeticia Ateba e dell’ottima Bevelyln Eghianruwa. Finisce con il coach Cristina Cabeza Gutiérrez che ruota tutta la panchina per ridurre il minutaggio e gli sforzi delle “titolarissime”. Sabato prossimo, a Cassano, sarà molto dura, ma le Arpie andranno lì per provare a chiudere la serie.

• Futsal: il Marsala Futsal al Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala batte l'Adrano 9-3 qualificandosi ai quarti di finale di questi Play Off promozione per la serie A2. Un match senza storia che i ragazzi di Coach Torrejon che si portano sul 4-0 al termine della prima frazione di gioco. Da segnalare l’esordio in serie B del 2008 Marino, a controprova dell’attenzione che la dirigenza e lo staff tecnico pongono sui giovani talenti che il territorio mette a disposizione. La “battaglia” non è ancora finita, appuntamento tra sette giorni per la gara di andata contro l’ostico Mistral Palermo per decretare chi, nel doppio confronto, potrà continuare il percorso verso l’obiettivo finale. Di seguito gli highlights del match:

• Calcio Femminile: era l'ultima partita della Poule Promozione in serie C quella giocata al Nino Lombardo Angotta e vinta 4-0 contro il Cus Palermo per le ragazze della Virtus Femminile Marsala di Coach Valeria Anteri. Un successo che Capitan Termine e compagne volevano a tutti i costi per poter festeggiare la promozione in serie C del sodalizio lilibetano. Passaggio alla categoria successiva in effetti già conquistato la settimana scorsa in trasferta e che in questa domenica si è trasformato in una apoteosi di gioia che ha contaggiato il folto pubblico presente. Presenti anche il Sindaco della Città di Marsala On.le Massimo Grillo, l'Assessore allo Sport Avv.to Ignazio Bilardello ed il delegato della Figc Bruno Lombardo che hanno testimoniato l'attenzione dell'Amministrazione Comunale e della Federazione allo sviluppo di questa disciplina sportiva, veicolo di promozione del territorio. Di seguito l'intervista a Coach Anteri ed alla capitana Cristina Termine seguiti dalla festa azzurra:

• Danza: la Black Palace Hip Hop School, diretta da Sofia La Corte, ritorna a Roma per partecipare al prestigioso evento "Hip Hop Unite Italy", una competizione nazionale valevole come qualificazione per il Campionato Europeo e Mondiale HHU. Tra le 41 crew partecipanti, le Black Queen e Black Empire, hanno ottenuto risultati eccezionali. Le Black Queen, composte da 6 giovanissime ballerine, Alice Pezzimenti, Zoe Sugamiele, Sofia Benivegna, Sofia Sercia, Aurora Martinelli ed Asia Accardo, si sono classificate al 3° posto nella categoria Cadet, assicurandosi il passaggio al Mondiale. I Black Empire Crew Junior, composti da Alice Gentile, Giulia La Grutta, Aurora Agate, Michelle e Serena Pezzimenti, Martina Flores ed Alessio Basiricò, si sono classificati al 4° posto, accedendo anch'essi con grande gioia al proseguimento dei campionati.

• Ciclismo: il primo maggio è stata una giornata storica per la Star Cycling Lab. Sulle rampe impegnative del "Versante Pantani" di Biancavilla, una salita di ben 18 chilometri che omaggia la leggenda Marco Pantani, la squadra siciliana ha conquistato il titolo di Campione d'Italia Master della Montagna grazie alla straordinaria performance di Giulia D'Aguanno. Giulia ha dimostrato una forma fisica smagliante e una tenacia invidiabile, sbaragliando la concorrenza e tagliando il traguardo in solitaria, portando in alto i colori dello Star Cycling Lab. La sua vittoria non è stata solo una dimostrazione di forza individuale, ma il culmine di un lavoro di squadra e di preparazione meticolosa. La gioia in casa Star Cycling Lab è incontenibile. A dirigere magistralmente la squadra da bordo strada c'era Dario Sessa, visibilmente emozionato e orgoglioso del risultato ottenuto. "È un'emozione indescrivibile," ha dichiarato Sessa al termine della gara. "Giulia è stata semplicemente fantastica, ha interpretato la salita in maniera impeccabile. Questo titolo è il frutto del suo impegno, della dedizione di tutta la squadra e del grande lavoro che portiamo avanti quotidianamente".