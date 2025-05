Estate 2025. Ecco dove è vietato fare il bagno in provincia di Trapani

06/05/2025 12:20:00

Dal 1° maggio è ufficialmente iniziata in Sicilia la stagione balneare 2025, che si concluderà il 31 ottobre. Ma con l'avvio della stagione scattano anche i divieti di balneazione in diverse aree, principalmente per motivi di inquinamento, presenza di impianti di depurazione o vincoli ambientali.

Il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) ha individuato, tramite decreto del 21 marzo, i tratti di costa in cui è vietato fare il bagno. Ai sindaci spetta il compito di emettere le ordinanze e di segnalare le aree con apposita cartellonistica in italiano e inglese.

Ecco l’elenco delle zone vietate alla balneazione nella provincia di Trapani.

Porti: divieto assoluto in tutti i porti, comprese le isole minori.

Per inquinamento:

- Foce torrente Canalotto (Alcamo)

- Foce torrente Linciasella (Valderice)

- Riserva naturale Saline di Trapani e Paceco

Per immissioni:

- Foce dei fiumi Modione e Belice (Marinella di Selinunte, Castelvetrano)

- Foce fiume San Bartolomeo (Alcamo)

- Foce torrenti Mazzarò e Arena (Mazara del Vallo)

- Foce fiume Birgi (Marsala)

- Canale Verderame e Canale artificiale di Xitta

- Fiumi Lenzi e Baiata (Paceco)

- Rio Forgia (Valderice)

Vicino impianti di depurazione:

- Nubia, frazione di Paceco

- Via Libica (Trapani)

Depuratori di:

- Marinella di Selinunte

- Castellammare del Golfo

- Tre Fontane (Campobello di Mazara)

- Arenella (Pantelleria)

- Scolmatori di Petrolo e Cala Marina (Castellammare del Golfo)

- Contrada Forgia (Custonaci)

- Pennello 35 (Erice Casa Santa)

- Pennello a mare sul lungomare di Trapani (ex isola ecologica)

Per motivi di sicurezza (ordinanze di Capitaneria o Protezione Civile):

- Caletta in via Giunone, Pizzolungo (Erice)

- Idroscalo Lega Navale, Stagnone (Marsala)

Isole Egadi e Pantelleria:

- Marettimo: 100 metri dalla Grotta del Cammello

- Favignana: tratti di costa di Cala Azzurra, Cala Rossa e dal costone del Bue Marino fino a 100 m dal moletto lanterna di Punta Marsala

- Pantelleria: numerosi tratti soggetti a divieto

Altri tratti caratteristici interdetti:

- Castellammare del Golfo: tratti di Guidaloca, Tonnara di Scopello e costa vicino ai faraglioni

- Marinella di Selinunte (via Marco Polo, tratto sotto l’Acropoli)

L’elenco completo dei tratti vietati è disponibile sul sito del DASOE (www.dasoe.regione.sicilia.it) nella sezione “Stagione balneare 2025”.