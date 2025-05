Castelvetrano: venerdì il XII Torneo della Legalità “Memorial Antonio Zanda”

06/05/2025 02:00:00

L’A.S. Civitas Castelvetrano, associazione Onlus impegnata da anni nella promozione dei valori civili e della legalità, organizza la XII edizione del Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda, che si terrà venerdì 9 maggio 2025, dalle ore 8:30 alle 12:00, presso lo Stadio Comunale “Paolo Marino”.

L’intera cittadinanza è calorosamente invitata a prendere parte a questo importante momento di partecipazione collettiva, che unisce sport, memoria e sensibilizzazione civile. Il Torneo della Legalità, nato oltre dieci anni fa, ha visto negli anni sfidarsi sul campo magistrati provenienti dai Tribunali di Trapani, Marsala, Sciacca, Palermo e Termini Imerese, nonché rappresentanti delle Forze dell’Ordine, in un clima di sano agonismo e profondo significato simbolico.

Nel corso delle sue edizioni, l’iniziativa ha conquistato un crescente consenso popolare e mediatico, portando a Castelvetrano personalità e istituzioni di rilievo. Tra le presenze più significative si ricorda quella del Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, già Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, che ha ricoperto il ruolo di arbitro d’eccezione in diverse edizioni (2016, 2018, 2022 e 2023).

Quella di quest’anno sarà un’edizione speciale, dedicata alla recente cattura del latitante Matteo Messina Denaro, un evento che rappresenta una svolta storica nella lotta alla criminalità organizzata e conferma l’inesorabile presenza dello Stato sul territorio. Il Memorial vuole essere anche un momento di gratitudine collettiva verso chi ha reso possibile questa storica vittoria della giustizia.

A completare il programma, si terrà la fase finale del concorso scolastico rivolto alle scuole elementari, medie e superiori del territorio. Una giuria composta da un rappresentante delle Forze dell’Ordine, un Magistrato e un membro del direttivo A.S. Civitas premierà il cartellone con lo slogan più incisivo contro le mafie e l’illegalità.

Il torneo vedrà in campo una rappresentativa dell’Arma dei Carabinieri e l’A.S. Civitas, in una sfida che è al tempo stesso sportiva e simbolica. L’evento sarà impreziosito dalla presenza di importanti ospiti del panorama culturale e musicale italiano: la cantante Simona Molinari, la pianista e concittadina Sade Mangiaracina, Salvo Ruvolo dell’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e il Coro DoReMì, diretto dalla Prof.ssa Angela Romeo.

A condurre la giornata sarà la voce di Martina Martorano di Rai Radio 2, che guiderà il pubblico tra emozione, riflessione e intrattenimento.

Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Associazione “A Nome Loro”, il messaggio del Memorial proseguirà il 13 settembre 2025 con un evento musicale al Parco Archeologico di Selinunte, a testimonianza di un impegno che non si esaurisce in un giorno, ma continua a diffondere cultura e consapevolezza.

Il XII Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda si conferma dunque come un appuntamento irrinunciabile per la comunità, un’occasione per celebrare la memoria, riaffermare i valori della giustizia e costruire insieme una società più giusta, unita e consapevole.