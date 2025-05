 Marsala: le bollette dell'acqua non sono mai arrivate, ma arrivano i solleciti...

06/05/2025 17:00:00

Bollette dell'acqua che non sono mai arrivate e che ora arrivano come sollecito di pagamento, con le spese aggiuntive per la notifica e il ritardo. E' ciò che sta accadendo a numerosi cittadini di Marsala, che ricevono solleciti di pagamento per bollette dell’acqua mai ricevute. A scriverci è un lettore, Nino, che, come tanti altri, si è ritrovato a dover pagare non solo quanto dovuto, ma anche spese aggiuntive per la notifica, senza aver mai visto prima la fattura originale.

La situazione, oltre a causare disagio e rabbia, solleva interrogativi sull’efficienza del servizio di recapito e sulla gestione dell’intera filiera di emissione e consegna delle bollette. Di seguito, la segnalazione del lettore:

"Caro Direttore, nel ringraziarla per l’ottimo lavoro che svolge la sua redazione, volevo informarla di una situazione che sta capitando a numerosi cittadini marsalesi.

Nello specifico, il Comune di Marsala ha dimenticato di inviare le bollette dell’acqua a tempo debito. Ora stanno arrivando numerosi solleciti di pagamento con relative spese di notifica. È una bellissima idea per far cassa o per fare guadagnare qualche ditta incaricata della consegna… o forse ancora più grave: se la stessa ditta incaricata della consegna ha omesso di recapitare le bollette in modo da poter avere un secondo mandato per la consegna dei solleciti e far pagare al cittadino il servizio. Spero in una risposta dell’ufficio competente e chiarimenti su quanto dovuto".

Una denuncia che fa emergere il rischio di una cattiva gestione a danno del cittadino. Se fosse confermato che le bollette non siano state correttamente recapitate, sarebbe legittimo chiedere spiegazioni da parte del Comune e degli uffici preposti.

