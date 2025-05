06/05/2025 09:09:00

Buongiorno24 del 6 maggio 2025:

Tranchida all’attacco di Antonini: "Trapani non si fa mascariare"

Il sindaco Giacomo Tranchida rompe il silenzio e risponde duramente alle recenti dichiarazioni di Valerio Antonini, patron di calcio e basket trapanese. Toni accesi e una resa dei conti che si preannuncia pesante: "Trapani merita rispetto, non accetto lezioni da nessuno", tuona il primo cittadino.

Muore a 23 anni in discoteca il giovane alcamese Manuel Calandrino

Tragedia nella notte tra sabato e domenica al "Madera" di Castel Goffredo (Mantova). Manuel Calandrino, giovane operaio originario di Alcamo, è deceduto improvvisamente mentre ballava in pista. Calciatore amatoriale, aveva 23 anni. Inutili i tentativi di soccorso. Disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Maxi-controlli dei Carabinieri in provincia di Trapani: droga, evasione e denunce

I Carabinieri della provincia di Trapani, supportati dal Nucleo Cinofili di Palermo, hanno effettuato controlli straordinari sulle principali strade. Il bilancio è di 17 denunce per vari reati, tra cui guida in stato di ebbrezza, guida senza patente, evasione dai domiciliari, spaccio di droga e ricettazione.

Sanità, avanti i lavori per i tre nuovi ospedali di comunità nel Trapanese

Proseguono spediti i lavori per la realizzazione dei tre nuovi ospedali di comunità finanziati dal PNRR all’ASP di Trapani. Gli interventi, seguiti dal Servizio Gestione Tecnica dell’Azienda guidato da Francesco Costa, dovranno essere ultimati entro il 30 giugno 2026.

