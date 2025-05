A Castellammare del Golfo torna il festival Librinauti

06/05/2025 14:45:00

Quattro giorni di appuntamenti per “Librinauti”, il festival dedicato alla lettura per bambini e adulti.

Quest’anno alla quarta edizione, il festival patrocinato dal Comune è organizzato dall’associazione Haramundi in collaborazione con la libreria D’Angelo per promuovere la lettura, soprattutto tra i più giovani.

IL PROGRAMMA - L’8 maggio, nella biblioteca comunale “Barbara Rizzo, Giuseppe e Salvatore Asta”, alle ore 17, il laboratorio per bambini a partire dai 3 anni “Facciamo cambio?” a cura dell’illustratrice Lucia Scuderi.

Il 9 maggio il “Mangiafiabe”, appuntamento per gli adulti nella villa comunale regina Margherita dove, alle ore 18.30, saranno lette ed illustrate, da Lucia Scuderi, le più belle fiabe italiane di cibi e di magia. Il laboratorio per adulti prevede degustazioni legate alle fiabe.

Sabato 10 maggio, alle ore 18, sempre nella villa comunale Regina Margherita, “Voci e suoni dei tre mondi”, lettura ad alta voce dei classici fantasy più famosi accompagnate dalle colonne sonore dei film.

Le letture saranno a cura di Baldo Sabella, degli alunni degli istituti comprensivi Giuseppe Pitrè e Giovanni Pascoli e di bambini guidati dall’associazione “Genitori di buona volontà”. Accompagnamento musicale di Lorenza Lo Iacono.

Domenica 11 maggio un’intera giornata, dalle ore 10.30 alle 19.30, con appuntamenti interessanti e divertenti nella villa regina Margherita: giochi e attività per bambini e ragazzi inizieranno alle ore 11 con il teatro delle marionette, a cura dell’associazione “Genitori di buona volontà”, seguito, alle ore 11.45, da “I tamburi di Jumanji”, laboratorio di creazione musicale per bambini dai sei anni in poi con performance finale di Domenico Sabella. Alle ore 17.30 gli appuntamenti in villa comunale proseguono con “Una valigia di storie”, racconti ad alta voce dell’associazione Haramundi.

Nella villa sarà possibile anche percorrere un ponte tibetano installato dalla sottosezione di Castellammare del Golfo del Cai. Ha collaborato anche l’associazione Trinart

«Il festival Librinauti abbraccia più momenti, i primi già svoltisi ad aprile coinvolgendo tutte le scuole cittadine, ed offre spunti di lettura sia per i più piccoli che attività per tutti, come quelle previste dall’8 all’11 maggio con iniziative interessanti in occasione del “Maggio dei libri” -affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alla Cultura Giovanni D’Aguanno-. Ringraziamo l’associazione Haramundi e la libreria D’Angelo per l’organizzazione del festival con momenti di invito alla lettura che, con un format innovativo e coinvolgente, contribuiscono alla crescita culturale favorendo l'incontro, il dialogo e la condivisione tra generazioni».