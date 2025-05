Fanfare in concerto, doppio appuntamento a Marsala: Teatro Impero e Piazza della Repubblica

06/05/2025 09:49:00

Venerdì 9 maggio, nell’ambito del 72° Raduno Nazionale Bersaglieri, Marsala vivrà due momenti indimenticabili nel segno della tradizione bersaglieresca, l'esibizione delle fanfare: al Teatro Impero, alle 21:00, andrà in scena il concerto “Festa dell’Europa: Fanfare in Concerto”.

In Piazza della Repubblica, alle 22:30, le Fanfare si esibiranno in una suggestiva performance sotto le stelle. Chi desidera assistere allo spettacolo teatrale prenoti i biglietti d’ingresso gratuiti ancora disponibili online sul sito ufficiale del Raduno: https://radunobersaglierimarsala.it/prenotazione-biglietti

Per chi non riuscisse a prenotare in tempo il biglietto online, l’appuntamento si sposterà in Piazza della Repubblica, dove alle 22:30 le Fanfare di Palermo, Roma Capitale, Bergamo, Settimo Torinese e San Donà di Piave daranno vita a un’esibizione coinvolgente sulla scalinata della Chiesa Madre. Durante l’esecuzione dell’Inno di Mameli, Fabio Ingrassia creerà dal vivo un’opera su tela.