"Olivia e le altre”. Diana Russo presenta il suo libro a Marsala

06/05/2025 11:00:00

Un appuntamento importante per riflettere sulla giustizia, sulle vittime più fragili e sul ruolo della magistratura nella società.

Giovedì 8 maggio, alle ore 18:30, presso l’associazione Finestre sul Mondo (via Sibilla 36, Marsala), si terrà la presentazione del libro “Olivia e le altre. La normalità del male nel diario di una magistrata” di Diana Russo, edito da Zolfo Editore.

Diana Russo, magistrata dal 2009, ha svolto il ruolo di Sostituto Procuratore della Repubblica in contesti complessi come Palermo, Napoli Nord e Velletri. Da anni si occupa di reati legati alle cosiddette vittime “vulnerabili”: maltrattamenti in famiglia, pedofilia, violenza sessuale, stalking, prostituzione, immigrazione. Un’esperienza umana e professionale forte, dolorosa, che trova voce in un libro intenso e necessario.

Ad aprire l’incontro sarà Loana Giacalone, dirigente scolastica dell’ITET “G. Garibaldi” di Marsala. Interverrà anche Sergio Giacalone, coordinatore del percorso di Educazione Civica dell’istituto. Il dialogo sarà moderato da Giacomo Di Girolamo, direttore di TP24. Sarà presente l’autrice, Diana Russo.

L’evento è organizzato dal Coordinamento Educazione Civica dell’ITET “G. Garibaldi” e si inserisce nelle attività di sensibilizzazione su legalità e cittadinanza attiva rivolte a studenti, docenti e alla cittadinanza tutta.