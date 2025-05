“Olivia e le Altre”: giovedì a Marsala la presentazione del libro di Diana Russo

06/05/2025 00:00:00

Giovedì 8 maggio 2025, alle ore 18:30, presso l’associazione “Finestre sul Mondo” in via Sibilla 36 a Marsala, si terrà la presentazione del libro “Olivia e le Altre” di Diana Russo, edito da Zolfo. Un appuntamento significativo, organizzato dal Coordinamento Educazione Civica dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “G. Garibaldi” di Marsala, che vedrà la partecipazione dell’autrice stessa.

Diana Russo, magistrata dal 2009, ha ricoperto il ruolo di sostituto procuratore della Repubblica in contesti difficili come Palermo, Napoli Nord e Velletri. Da anni si occupa di reati che coinvolgono vittime definite “vulnerabili”: maltrattamenti in famiglia, pedofilia, violenza sessuale, stalking, prostituzione e immigrazione. “Olivia e le Altre” è il racconto toccante e crudo di queste esperienze, un diario che scava nella “normalità del male” vissuta ogni giorno tra le mura dei tribunali.

Ad aprire l’incontro sarà Loana Giacalone, dirigente scolastica dell’ITET Garibaldi, mentre Sergio Giacalone, docente dello stesso istituto, interverrà per approfondire i temi trattati nel libro. A moderare il dibattito sarà il giornalista Giacomo Di Girolamo.