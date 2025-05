 Santa Ninfa, bilancio approvato grazie al Commissario. Scontro tra maggioranza e opposizione

06/05/2025 09:30:00

E' stato necessario l’intervento del Commissario ad acta per giungere, dopo due mesi di stallo, all’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Santa Ninfa. Una situazione che riflette un clima politico particolarmente teso all’interno del Consiglio comunale, segnato da profonde spaccature tra maggioranza e opposizione.

Il bilancio è stato approvato lo scorso 30 aprile grazie ai voti del gruppo di maggioranza ProgettiAMO Santa Ninfa e dei consiglieri indipendenti Balsamo e Mistretta, ma solo dopo che il Commissario Cocco, nominato dalla Regione, ha imposto un termine perentorio di dieci giorni per evitare lo scioglimento del Consiglio comunale.

La maggioranza e il sindaco Carlo Ferreri accusano l’opposizione – composta dai consiglieri Nicola Biondo, Martina Stallone, Francesco Tantalo, Silvana Glorioso, Rosario Pellicane e Giacomo Accardi del gruppo Insieme per Santa Ninfa – di aver ostacolato l’approvazione del bilancio con un comportamento “irresponsabile” e “distruttivo”. Viene inoltre criticata la scelta di presentare e far approvare cinque emendamenti che, secondo la maggioranza, avrebbero comportato l’azzeramento di fondi destinati a servizi essenziali: dalla manutenzione delle strade al verde pubblico, fino al sostegno per anziani, disabili e associazioni locali.

Il comunicato dell’Amministrazione comunale sottolinea che gli interventi più importanti in ambito scolastico, sociale e turistico erano già stati pianificati dall’Esecutivo e che i fondi per sagre e promozione turistica derivano da risorse esterne: 100.000 euro stanziati dalla Regione Sicilia su iniziativa dell’onorevole Stefano Pellegrino e ulteriori 10.000 euro provenienti dall’Unione dei Comuni Valle del Belìce.

Nel mirino dell’Amministrazione anche le “dichiarazioni fuorvianti” dell’opposizione, accusata di attribuirsi meriti non propri e di agire “ancora guidata dalla frustrazione per la sconfitta elettorale”. Parole dure che marcano una frattura ormai consolidata tra le due fazioni politiche cittadine.

Nonostante le tensioni, il Sindaco e la maggioranza assicurano che la programmazione proseguirà con responsabilità e visione strategica, promettendo nuovi interventi a beneficio della comunità.