Meteo instabile in Sicilia. Possibili acquazzoni anche in provincia di Trapani

06/05/2025 08:04:00

La giornata di oggi, martedì 6 maggio, in Sicilia sarà segnata da un generale peggioramento delle condizioni meteo. L’alta pressione ha lasciato il Mediterraneo, aprendo la strada a correnti instabili che porteranno nuvolosità irregolare e piogge sparse su gran parte del territorio regionale.

In Sicilia, già dalle prime ore del mattino si registrano temperature in calo: 14°C a Palermo, 12°C a Trapani, mentre risultano più miti Messina e Caltanissetta con 19°C, Catania e Siracusa con 18°C. La giornata proseguirà con condizioni variabili: brevi schiarite si alterneranno a rovesci, soprattutto nel pomeriggio, quando aumenterà il rischio di temporali nelle zone interne. I venti soffieranno moderati da nord-ovest, più intensi sul Canale di Sicilia dove il mare sarà mosso.

Focus sulla provincia di Trapani: il capoluogo sarà interessato da instabilità sparsa per l’intera giornata, con alternanza di nuvole e possibili temporali, in particolare nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra una minima di 15°C e una massima di 20°C, prevista attorno alle ore 14. I venti saranno moderati al mattino e via via più deboli in serata, con provenienza da nord-ovest. Buona la qualità dell’aria, mentre l’intensità solare massima sarà registrata intorno alle ore 13.

Una giornata, dunque, da tenere sotto osservazione, soprattutto per chi si sposta nelle ore centrali, più esposte ai fenomeni temporaleschi.